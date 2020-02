Glovo, l''unicorn' que encara perd diners

"El dia abans que anunciéssim l'última ronda [de finançament], la que ens donava l'etiqueta d' unicorns, vaig escriure un missatge a l'equip de Glovo: demà sortirem a molts diaris i ens cauran moltes flors, però no us ho cregueu gaire. Al final, encara som una empresa que perd diners". Oscar Pierre, fundador i conseller delegat d'aquesta companyia, i Mauricio Prieto, ex director de màrqueting d'eDreams, han estat aquest dimarts els responsables d'inaugurar les ponències del Tech Spirit Barcelona. Ho feien com els dos únics unicorns catalans, però el seu discurs ha acabat posant en dubte el sentit d'aquest terme, que identifica les empreses de base tecnològica valorades en més de mil milions de dòlars.

Les etiquetes, sentenciava Prieto, són contraproduents. "Els unicorns són animals que pertanyen a la nostra imaginació: em poso nerviós perquè és un criteri molt arbitrari", ha afirmat l'ex alt càrrec d'eDreams. "Serveix tant per definir una empresa que pot estar guanyant milions en ebitda (beneficis abans d'impostos i amortitzacions) com per a una altra que els està perdent", ha especificat, i ha proposat tot seguit parlar de grius com empreses que guanyin 10 milions o de dracs com a companyies que en guanyin 100. "Això seria més concret", ha conclòs.

És poc probable que la proposta tingui recorregut, però la ponència ha servit per entendre millor la situació de totes dues empreses. Pierre ha explicat que Glovo ja és en 22 països i que la seva estratègia passa per expandir-se per països poc competits. No han amagat, tampoc, les dificultats. Un dels cops més durs, ha recordat, ha sigut el tancament en mercats com el Brasil, Turquia o Egipte. "Però hem après –ha matisat–: ara arribem a un país, ho provem i si veiem que va malament tanquem molt ràpid". El mecanisme com ho fan es basa en un equip de "nòmades" que van al país en qüestió uns mesos, n'estudien el mercat i s'encarreguen de la logística els primers mesos. El model, ha confessat, és una rèplica de l'utilitzat per Uber.

La innovació, també cosa de cuiners i futbolistes

Per l'escenari del Tech Spirit, congrés pensat per a emprenedors per omplir el buit que deixa la cancel·lació del Mobile, hi han passat també Ferran Adrià (que ha donat claus per innovar a partir de la seva experiència amb El Bulli i El Bulli Foundation) o el futbolista Esteban Granero, també fundador d'una empresa que treballa amb intel·ligència artificial, Olocip. A més, també en el marc del congrés, Caixabank i Enisa han guardonat Foods for Tomorrow com a empresa més innovadora de Catalunya, d'entre les 186 companyies que es van presentar al premi EmprendedorXXI.

L'esdeveniment, en el qual s'han registrat unes 5.000 persones, donarà lloc a 1.000 reunions entre més de 400 empreses, ha indicat Àngels Chacón, consellera d'Empresa de la Generalitat. La dada que més ha engrescat els emprenedors, però, l'ha donat Miguel Vicente, un dels impulsors de la trobada: "[A Barcelona] Hi ha 400 milions de capital risc esperant invertir en el pròxim Glovo o en el pròxim Wallapop".