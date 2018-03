Glovo ja busca un equip per operar a Egipte i el Marroc

La 'start-up' de missatgeria Glovo ja té obertes quatre vacants al Caire i dues a Casablanca, la capital del Marroc, per començar a definir la seva operativa al continent africà. La companyia, fundada per Oscar Pierre, està en plena expansió fora d’Europa i fa unes setmanes va anunciar una oferta per contractar un responsable per al negoci africà.

Aquesta aterrada es concreta ara i l’aplicació ja està a la recerca de directors d’operacions, vendes i màrqueting a totes dues ciutats. De fet, Egipte no és un mercat aliè a les aplicacions de repartiment a domicili. L’alemanya Delivery Hero va comprar a finals de l’any passat la companyia egípcia Otlob.

Com va avançar l’ARA, Glovo està preparant el seu desembarcament a Centreamèrica i ja busca professionals a Panamà, Guatemala i Costa Rica. A més, la companyia té operacions a l’Argentina, el Brasil, Xile i el Perú, on ha arribat a través de la seva 'joint venture' amb l'aplicació de conductors professionals Cabify.