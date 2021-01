Un soci de Glovo entra a la cursa per digitalitzar els mercats barcelonins

La pandèmia ha accelerat canvis en el comportament dels consumidors i un dels més evidents ha sigut perdre la por a comprar per internet. Fins i tot per als productes frescos d’alimentació. L’Institut Municipal de Mercats de Barcelona tancarà a mitjans de mes el període per presentar-se a la licitació per digitalitzar a través d’una plataforma les comandes online per a les parades d’aquests establiments. Fins ara alguns mercats barcelonins havien posat en marxa proves pilot per començar a flirtejar amb el terreny de l’e-commerce, però l’administració municipal ha decidit aglutinar finalment aquest servei sota un mateix paraigua.

Segons ha pogut saber l’ARA, una de les companyies que es presentarà a l’anunci és Hermeneus World, l’empresa amb la qual Glovo ja es va aliar a Madrid per oferir un nou canal de venda als paradistes d’onze mercats de la capital espanyola. Així doncs, si l’empresa s’endú també aquest contracte -quantificat en 820.000 euros sense l’IVA- també serà l’aplicació catalana la que faci de proveïdor per als repartiments de les comandes. A Madrid, la digitalització va començar amb la plataforma Mercado47, des d’on els clients poden accedir a més de 23.000 referències de productes de les parades de mercats com La Paz, Chamberí o Las Águilas. El desenvolupament d’aquesta eina el va dur a terme Hermeneus World, però des del maig -ja en plena pandèmia- va començar a integrar les entregues a través dels riders de Glovo. La solució es va perfeccionar en els següents mesos i a l’octubre es va afegir un botó a l’aplicació perquè els seus usuaris puguin fer comandes a les parades dels diferents mercats, que funcionen com qualsevol altre restaurant associat.

Del març al juny, durant els mesos del confinament dur, la plataforma Mercado47 va concentrar vendes per valor de més d’un milió d’euros a Madrid i es van entregar més de 200 tones de productes d’alimentació de més de 900 parades.

Parades a un clic

A Barcelona ja fa dos anys que funciona un altre experiment per facilitar la venda online als mercats. La plataforma catalana Ulabox va posar en marxa aquest servei al Mercat del Ninot. Encara hi participen una quinzena de parades i s’ha repetit la prova al Mercat de Reus.