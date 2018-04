Glovo vol multiplicar per cinc els ingressos en un sol un any fins a 100 M€

Glovo no trepitja el fre. La companyia de missatgeria instantània catalana ha explicat aquest dimarts que preveu facturar prop de 100 milions d'euros aquest 2018, cinc vegades més respecte als 17 milions que va ingressar l'any passat. L'empresa està en plena expansió i, com va avançar l'ARA, aterrarà durant el primer trimestre a tres països de Centreamèrica —Panamà, Costa Rica i Guatemala—, així com a Egipte, el Marroc, Turquia i Romania.

D'ençà que va néixer, fa tres anys, la plataforma ha aconseguit més d'un milió d'usuaris únics arreu de 35 ciutats i 9 països. En aquest sentit, el seu cofundador i conseller delegat, Oscar Pierre, ha explicat que Glovo ja té prop de 400 treballadors –la majoria a les seves dues oficines a Barcelona–, una xifra que preveu duplicar fins a una plantilla de 800 durant el 2018. "Els últims vuit mesos hem obert, de mitjana, en una ciutat cada setmana", ha assegurat l'emprenedor.

Pel que fa a la relació amb els més de 7.000 'glovers' que reparteixen a través de la plataforma, Pierre ha admès que Glovo no pretén ser "la feina de la vida de ningú", però ha insistit en la flexibilitat i les condicions dels repartidors. En aquest sentit, ha explicat que l'empresa ha incorporat una assegurança per als missatgers i que es paguen plusos en condicions adverses com la pluja. Així doncs, el conseller delegat de l'aplicació ha assegurat que la majoria de 'glovers' es connecten a l'aplicació per repartir comandes en una mitjana d'unes 18 hores.

Serveis a domicili

Fins ara, Glovo s'ha centrat en l'enviament de tot tipus d'objectes a domicili. De fet, l'empresa té una categoria perquè el client demani que li portin "qualsevol cosa". Tot i així, Pierre ha avançat que la seva visió de futur passa per anar més enllà de les entregues i afegir serveis a la seva plataforma com ara la bugaderia o les reparacions domèstiques.

A més, la companyia catalana també ha estrenat una nova línia de l'aplicació dirigida a les empreses. Es tracta de fer enviaments entre oficines i pimes que es faran sota el nom Glovo Business amb la mateixa xarxa de repartidors que la resta d'entregues.