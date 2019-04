Glovo surt del Brasil però inverteix 15 M€ a les filials llatinoamericanes

Mentre la Inspecció de Treball estreny el cercle sobre la seva relació laboral amb els repartidors, Glovo posa més benzina al seu negoci a l'Amèrica del Sud. Segons ha pogut saber l'ARA, l'aplicació d'enviaments a domicili ha aprovat una ampliació de capital per a la filial espanyola amb la qual controla totes les societats llatinoamericanes que té. Concretament, la companyia catalana hi ha destinat 14,8 milions d'euros que serviran per impulsar els mercats on opera al continent.

"Les ampliacions de capital de la filial GlovoAppLatam es deuen a la inversió que GlovoApp23 Holding fa al continent llatinoamericà amb aportacions de capital que s'acaben anotant com a patrimoni net de la filial", confirmen des de l'empresa. A l'Amèrica del Sud, Glovo ja reparteix encàrrecs de tot tipus a ciutats a l'Argentina, Perú, Equador, Xile i l'Uruguai. A més, també compta amb operacions a països de Centreamèrica com Guatemala, Panamà, la República Dominicana, Puerto Rico i Costa Rica.

Tot i així, a principis de març la companyia va abandonar un dels mercats més grans i sucosos de l'Amèrica del Sud. Un any després de aterrar-hi -a través d'una 'joint venture' amb Cabify- Glovo ha decidit sortir del Brasil, segons publiquen diversos mitjans llatinoamericans. El motiu d'aquesta retirada és que el sector dels repartiments a domicili al país és "extremadament competitiu" i l'empresa ha optat per concentrar-se en altres parts del continent.

En total, Glovo ja està present a 100 ciutats arreu del món en una vintena de països i en els últims mesos també ha trepitjat nous mercats a l'Europa de l'Est, l'Àfrica i Orient Mitjà. Malgrat en els últims comptes presentats al Registre Mercantil l'empresa encara generava pèrdues, l'aplicació compta amb inversió suficient per finançar aquesta ràpida expansió internacional. L'estiu passat va tancar una ronda de 115 milions d'euros, en la qual va entrar al seu capital el competidor alemany Delivery Hero.