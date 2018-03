Goirigolzarri obre la porta a fusionar Bankia i apunta al BBVA

Espanya ha passat de tenir 62 grans i mitjanes entitats de crèdit fa una dècada a tenir-ne 11. Però la xifra es podria reduir encara més. Aquesta era una voluntat que havia manifestat anteriorment el ministre d'Economia sortint, Luis de Guindos, i que aquest dilluns torna a ser sobre la taula. En una entrevista al 'Financial Times', el president de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, ha obert la porta a una fusió del banc (que acaba de fusionar-se amb BMN).

Goirogolzarri afirma que Bankia "podria ser" un objectiu de compra per als seus competidors i, de fet, assegura que l'entitat que presideix és una gran opció: "Som una bona combinació per a tothom". Val a dir que recentment el mateix Goirigolzarri s'havia mostrat contrari a futures fusions i, de fet, durant l'entrevista remarca la seva intenció de mantenir-lo com a banc independent. "Tenim el pla estratègic, tenim una massa crítica i crec que Bankia pot seguir endavant de manera independent", explica a l'entrevista a aquest diari britànic.

Com assenyala el 'Financial Times', la capitalització de Bankia supera els 12.000 milions d'euros i constituiria l'adquisició bancària més gran des de la crisi financera. Després de la fusió entre el Santander i el Popular l'any passat, aquest rotatiu assegura que banquers i analistes consideren que els únics rivals que podrien tenir "gana" i capacitat per adquirir Bankia són el BBVA i CaixaBank.

En aquest sentit, el president de Bankia apunta a l'entrevista que la falta de presència que té aquesta entitat a Catalunya combinada amb la força que té a la resta de l'arc mediterrani farien que l'adquisició per part del BBVA fos positiva per a totes dues entitats. Tot i això, els analistes citats pel 'Financial Times' es mostren dubtosos d'una operació com aquesta, ja que involucraria una forta ampliació de capital per part del BBVA o deixaria el BBVA parcialment en mans de l'Estat si decidís pagar per Bankia amb les seves pròpies accions.