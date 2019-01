L'expresident i actual president d'honor del BBVA, Francisco González, va treure la seva multimilionària pensió del BBVA l'any 2009, quan va fer 65 anys, segons publica aquest dilluns ' El Confidencial'. Aquesta pensió ascendia a 79,9 milions d'euros i, segons va acordar el consell d'administració del banc, el conegut com a Efegé només podria accedir a aquests diners quan deixés les seves funcions executives al BBVA, cosa que va tenir lloc, finalment, el 20 de desembre passat.

El citat mitjà no aclareix on va portar González la seva pensió, però cita dos possibles entitats: HSBC o AXA. La decisió d'externalitzar la pensió, segons aquest mitjà, està en la voluntat del financer d'evitar que el BBVA pogués bloquejar-li la pensió.

De la Vega nega les acusacions

Potser la conversa més polèmica espiada per Villarejo és la que hauria mantingut un alt càrrec del Santander amb la vicepresidenta de Zapatero, Maria Teresa Fernández de la Vega. En la transcripció de la conversa que va fer Villarejo i que algunes fonts han qüestionat, De la Vega deia que Emilio Botín, president del Santander, no s'havia de preocupar per un problema amb la justícia. Aquell cas va acabar amb una controvertida maniobra legal que va impedir que Botín fos jutjat.

Accionistes lesionats

Per tot plegat, hi ha accionistes del BBVA que estudien emprendre accions legals, segons ha publicat aquest dilluns ' Expansión'. Els inversors minoristes analitzen si personar-se com a acusació particular, segons fonts de l'Associació Espanyola d'Accionistes Minoritaris d'Empreses Cotitzades (Aemec). Empreses mitjanes i fons també estudien la possibilitat d'emprendre accions.