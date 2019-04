Google s’endú de Londres a Dublín els serveis financers pel Brexit

La multinacional tecnològica Google es prepara per al Brexit. Ahir va anunciar via correu electrònic als seus usuaris que traslladava les seves plataformes de pagaments de Londres a Dublín, on té una filial, Google Ireland Limited.

La companyia va anunciar als seus usuaris que a partir del dijous, 4 d’abril, la filial Google Ireland Limited “s’encarregarà d’oferir els serveis” de Google Pay i Google Play Payments. Fins ara l’activitat financera de l’empresa a Europa se centralitzava a Londres. Fonts de la companyia van explicar que el trasllat a Irlanda no era temporal, segons va avançar el diari El País.

“No et preocupis, tots aquests canvis no afectaran la teva experiència amb els serveis de Google”, s’indicava en el missatge als usuaris, i s’afegia: “Google Ireland Limited serà qui processarà els teus pagaments i la teva informació, d’acord amb el que s’estipula en les noves condicions del servei”. A més a més, s’especificava que els clients a qui no els agradés el canvi se’n podien anar quan volguessin. “Si no estàs d’acord amb algun d’aquests canvis, pots tancar el teu compte en qualsevol moment” -s’assegurava al correu electrònic-, que afegia: “Si hi estàs d’acord, no cal que facis res més: pots continuar utilitzant els nostres serveis com fins ara”. Google adjuntava les condicions del seu servei actualitzades.

L’empresa ha pres aquesta decisió per assegurar-se que els serveis continuïn funcionant sense problemes després del Brexit, segons fonts de Google, que van indicar que, com la resta de companyies, estava revisant tots els productes i les aplicacions per garantir que els usuaris, socis i clients puguin continuar utilitzant-los mentre segueix complint les regulacions europees en vigor.