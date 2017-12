Google jubilarà el seu president, Eric Schmidt, al gener

El president executiu de Google, Eric Schmidt, abandonarà la companyia al mes de gener, segons ha informat aquest divendres el cercador, que nomenarà un president no executiu en el seu lloc, en la línia d'altres tecnològiques com Apple o Microsoft. Schmidt es va incorporar a la multinacional el 2001 com a conseller delegat, un càrrec que va mantenir fins al 2011. De fet, el directiu es va disputar el lloc amb el mateix fundador d'Apple, Steve Jobs.

Un cop hagi abandonat la presidència, Schmidt es convertirà en assessor tècnic de la companyia i seguirà formant part del seu consell. "Continuant amb 17 anys de servei a l'empresa, a partir d'ara ens ajudarà com a assessor tècnic sobre qüestions tecnològiques", ha declarat Larry Page, el conseller delegat d'Alphabet, la matriu de Google.

"En Larry, el Sergei [Brin, creador i cofundador de Google], el Sundar [Pichai, el conseller delegat de Google] i jo creiem que és el moment adequat per a aquesta transició a Alphabet", ha indicat Schmidt, que ara preveu dedicar més temps a projectes filantròpics. En aquestes gairebé dues dècades a Google, el directiu ha saltat al focus mediàtic en diverses ocasions per algunes relliscades en les seves declaracions públiques.

El president de Google va assegurar en un congrés el 2010 que "és cert que veiem les vostres cerques, però ens n'oblidem després d'un temps". "Podem suggerir-vos el que heu de fer a continuació, el que us importa. Imagineu: sabem on sou, sabem què us agrada", va afegir.