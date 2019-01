Google obté la llicència per operar com a entitat de pagament a Europa

El banc central irlandès ha concedit a Google la llicència per operar com a entitat de pagament, un permís que és vàlid per a la resta de països de la Unió Europea.

Amb aquesta llicència, Google amplia la seva presència en el sector de les finances online, després d'obtenir el mes passat la llicència per operar com a entitat de diner electrònic, en aquest cas facilitada pel banc central de Lituània. En els dos casos, les llicències permeten operar a tot l'Espai Econòmic Europeu, que inclou tots els estats membres de la UE, Noruega, Islàndia i Liechtenstein.

Amb el permís obtingut a Irlanda, la multinacional tecnològica nord-americana podrà operar targetes de crèdit, efectuar transferències de diners online d'usuaris i operacions de canvis de divises. Així mateix, el gegant tecnològic podrà oferir anàlisis detallades als clients dels seus patrons de consum per tal de dissenyar plans financers i pressupostaris personalitzats a partir de la informació de la base de dades. No obstant, Google no ha obtingut una llicència bancària tradicional, per la qual cosa no podrà mantenir dipòsits dels seus clients.

L'empresa ha declarat que no té intenció de competir directament amb els bancs tradicionals sinó de cooperar-hi. Sí que tindrà competència directa de les anomenades 'fintechs', és a dir, de les empreses financeres tecnològiques, que també estan obtenint llicències per operar online a la UE. Un altres gegant tecnològic, Amazon, està seguint les mateixes passes que Google per acabar operant com a entitat financera a Europa.