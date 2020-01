El Govern vol arribar als 15 'unicorns' catalans en deu anys

La indústria tecnològica catalana ho ha aconseguit només tres vegades i el Govern en vol més. La Generalitat ha destacat aquest dimecres els esforços que ha fet per tirar endavant el que considera els tres unicorns catalans, és a dir, empreses valorades en més de 1.000 milions de dòlars. Glovo és la més recent en assolir la fita, però el Govern inclou en aquest mateix sac l'agència de viatges online eDreams i la plataforma de compravenda d'objectes LetGo (nascuda a Barcelona, però amb la majoria de les operacions als Estat Units). Segons la consellera d'Empresa, Àngels Chacón, el nou repte de les start-ups és arribar als 15 unicorns catalans en els pròxims deu anys.

Així ho ha explicat durant la presentació d'un estudi elaborat amb les dades de la plataforma Barcelona&Catalonia Startup Hub. Segons aquest informe, Catalunya té actualment 1.504 empreses emergents, gairebé un 40% més que el 2016, quan es va fer la primera mostra d'aquest indicador. Per al 2030, Chacón vol gairebé triplicar aquesta xifra fins a les 4.000 start-ups i arribar a les 400 scale-ups, companyies més madures i que ja han aconseguit força finançament.

El directori de la Generalitat, però, no permet saber quina és la ràtio de mortalitat d'aquestes companyies, ja que, com ha reconegut la consellera, els cicles de vida són diferents dels de les empreses tradicionals. "Fa set anys no apareixíem en cap rànquing i ara som el primer hub tecnològic del sud d'Europa", ha assegurat Chacón durant la seva intervenció. En aquest sentit, ha situat Barcelona com la cinquena ciutat del continent per darrere de Londres, Berlín, París i Amsterdam. "És una aposta estratègica del Govern", ha assegurat.

Quin és el camí des d'aquí fins a consolidar 15 empreses amb un valor superior als 1.000 milions de dòlars? El conseller delegat d'Acció (l'agència de la Generalitat per la competitivitat de les empreses), Joan Romero, ha admès que aquest propòsit és "un repte" i ha insistit que els esforços del Govern se centraran en facilitar l'arribada de vehicles inversors estrangers i en posar en marxa programes dedicats a sectors concrets impulsar aquest engranatge. De moment, la Generalitat té previst invertir vint milions d'euros fins al 2020 per donar suport al sector a través de línies d'ajudes i connectar Barcelona amb altres ecosistemes, com Silicon Valley o Corea del Sud.

Més treballadors i més dones

D'altra banda, Romero ha recordat que la plantilla de les start-ups catalanes va augmentar en un 23% entre el 2016 i el 2018, fins a donar feina a un total de 16.953 persones. A part del ritme de contractació, també ha destacat que el percentatge d'empreses amb més de 20 treballadors s'ha anat ampliant en els últims tres anys. Tot i així, el 88% d'aquestes companyies encara està per sota d'aquest llindar i només el 4% ha contractat més de 50 empleats. En aquest sentit, el conseller delegat d'Acció ha apuntat que ja hi ha gairebé un 20% de treballadors estrangers a les start-ups catalanes.

Segons la Generalitat, les tecnològiques catalanes puntuen millor que la mitjana en paritat. El 22% compta amb una dona dins l'equip fundador, un percentatge que supera el de la Unió Europea, Espanya i països com Suècia i el Regne Unit.