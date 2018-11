El Govern denunciarà Carlos Lesmes i Luis Díez-Picazo davant la Fiscalia pel canvi de criteri sobre les hipoteques

El Govern presentarà una denúncia davant la Fiscalia General de l'Estat contra el president del CGPJ, Carlos Lesmes, i el president de la sala tercera contenciosa-administrativa del Tribunal Suprem, Luis Díez-Picazo, pel canvi de criteri sobre el pagament dels impostos derivats de les hipoteques. "Cal veure quins interessos hi ha hagut", ha assenyalat aquest divendres la portaveu de l'executiu, Elsa Artadi, que, tot i no mullar-se en els possibles delictes en què es podria haver incorregut, ha apuntat que s'ha tombat una sentència que era ferma.

En declaracions als mitjans, Artadi ha assegurat que es va produir una "inusual convocatòria de la sala" per revisar la sentència i ha lamentat la "manera com s'ha conduït el debat i els arguments que es van donar", en referència a "l'enorme repercussió social i econòmica" a què va adduir el Suprem per aturar l'entrada en vigor de la sentència. La portaveu de l'executiu ha subratllat que es tracta d'un fet que "vulnera els drets de la ciutadania" i ha emmarcat aquesta qüestió dins d'una setmana plena de decisions judicials que han situat l'ombra de sospita sobre la justícia espanyola.

"S'han demanat més de 200 anys de presó per als que defensen la democràcia; el Tribunal Europeu de Drets Humans ha condemnat Espanya per haver permès un judici sense garanties –en referència al cas Otegi–; la justícia belga ha de portar a Luxemburg la vulneració del dret a la llibertat d'expressió –en relació a Valtònyc– i la vicepresidenta espanyola, Carmen Calvo, dona per culpables persones que no han anat a judici", ha afirmat Artadi, en referència a la intervenció de Calvo aquesta setmana al Senat.

Artadi ha situat el cas de les hipoteques com el "més extravagant" de tots i ha explicat que l'executiu havia pensat en altres vies per portar el tema a la justícia, com fer-ho directament al Suprem, "però el recorregut quan s'ha d'investigar a si mateix és limitat", ha assegurat. Per això, ha considerat que la Fiscalia General de l'Estat "està obligada a investigar si hi ha hagut fets delictius", en considerar que els principals responsables del cas de les hipoteques –el Govern considera que són Lesmes i Díez-Picazo– han de "retre comptes davant els abusos". Està previst que la denúncia es presenti dimarts vinent després de rebre l'aval de tot el consell executiu.

Luis Díez-Picazo va ser qui, l'endemà que es dictés una sentència ferma en què s'estipulava que qui havia de pagar l'impost de les hipoteques havien de ser els bancs, va decidir deixar en suspens la nova jurisprudència a causa del "gran impacte econòmic i social" de la sentència.

Segons va poder saber l'ARA, el mateix Díez-Picazo va coartar el posterior debat sobre l'impost de les hipoteques, que va reunir 28 magistrats el 5 i el 6 de novembre. Lesmes, per la seva banda, va demanar perdó per la mala gestió del tribunal, tot i que va descartar la dimissió de Díez-Picazo.