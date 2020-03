El Govern adaptarà el Codi de Consum al comerç electrònic, 'youtubers' i 'instagramers'

El Govern prepara un decret d'urgència per modificar el Codi de Consum de Catalunya i adaptar-lo a la realitat actual. D'aquesta manera, podria actuar en casos d'infraccions relaciones amb el comerç electrònic o l'actuació de youtubers o instagramers, segons ha explicat aquest dilluns el secretari d'Empresa i Competitivitat, Joaquim Ferrer.

El Codi de Consum actual és de l'any 2010 i no està adaptat a les noves realitats del comerç electrònic, cosa que impedeix molts cops les actuacions de l'Agència Catalana de Consum (ACC). Per això, amb el decret es vol regular aquestes noves realitats, sobretot per actuar en casos de "publicitat enganyosa o encoberta", cosa que fan alguns coneguts personatges de les xarxes socials, segons ha dit la directora de l'ACC, Beth Abad.

Fa menys de tres mesos el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) va denunciar la plataforma d’intercanvi de vídeos YouTube per 59 vídeos de youtubers, que tenen 42,8 milions de visualitzacions, que feien publicitat encoberta dirigida a infants i adolescents. El CAC va instar YouTube a informar clarament els usuaris quan els programes o els vídeos continguin comunicacions comercials, tal com preveu la nova directiva europea de serveis de comunicació audiovisual. Així mateix, el CAC ho va posar en coneixement de l’Agència Catalana del Consum.

El secretari d'Empresa i la directora de l'ACC han presentat aquest dilluns el balanç d'actuacions de l'any 2019 en defensa dels consumidors. Un any que es va tancar amb 6,5 milions d'euros en sancions, un 150% més que l'any anterior, a diferents empreses, bàsicament operadores de telecomunicacions, empreses energètiques i aerolínies. De fet, dins de l'augment de l'import de les sancions tenen un pes important les multes a Vueling pels retards i les cancel·lacions d'aquesta companyia l'estiu de l'any 2016.

En total, durant el 2019 l'ACC va imposar 492 multes, un 24,24% més que l'any anterior, per un import total de 6,48 milions d'euros. Unes sancions que podrien haver sigut superiors, ja que els principals destinataris van ser operadores de telecomunicacions. De les tres grans operadores, Telefónica i Orange s'han avingut a modificar els seus contractes, amb la qual cosa se'ls ha rebaixat la multa. La principal causa de sanció a les operadores era una clàusula abusiva consistent en apujar el preu quan volien.

De fet, Vodafone acumula sancions per 1,67 milions –pendents de cobrar perquè ha presentat recursos als tribunals–, mentre que Telefónica ha sigut multada amb 1,11 milions i Orange amb 343.420 euros. En el cas d'aquestes dues últimes, sí que han pagat després de pactar. Altres sancions importants han sigut per a Vueling, amb 600.000 euros, i l'empresa iDental, amb 95.000 euros.

Malgrat les sancions, més de la meitat de les reclamacions que van entrar a l'ACC es van resoldre via mediació o arbitratge, segons ha explicat Beth Abad. Les tres operadores de telecomunicacions ocupen el podi de reclamacions dels usuaris –Vodafone, 1.619; Orange, 1.613, i Telefónica, 1.322–, seguides per Endesa (801), Vueling (627), Xfera Móviles (437), la comercialitzadora del negoci regulat d'Endesa Energia XXI (429), Naturgy (305) i Ryanair (226).

Del total de reclamacions rebudes, el 82% les va gestionar la mateixa ACC i la resta es van derivar als organismes competents. I de les reclamacions tramitades per Consum, el 51% es van resoldre per la via de la mediació o l'arbitratge, amb 1.608 reclamacions (un 11,46%) resoltes amb un laude de la Junta Arbitral de Consum de Catalunya i 5.548 (un 39,54%) a través de la mediació. Així, els casos resolts per mediació van augmentar un 2,63% respecte a l'any anterior, mentre que els que van acabar amb un laude van ser un 3,25% menys que el 2018.

Menys denúncies i inspeccions

El nombre de denúncies que va rebre l'ACC el 2019 va ser de 1.769, un 3,86% menys que l'any 2018. Pel que fa a l'activitat inspectora, l'ACC va dur a terme 7.357 actuacions l'any passat, fet que representa un descens del 25,55% en relació al 2018. D'aquestes inspeccions, el 24% es van fer en el marc de campanyes programades, el 23% per denúncies, el 20% per una comunicació, el 26% per una alerta (recerca de productes insegurs) i el 8% per iniciativa pròpia de Consum.

La directora de l'ACC ha explicat que el descens en l'activitat inspectora es deu a la nova política d'inspeccionar quan es detecta o es té una informació concreta "per ser més eficients". Segons el secretari d'Empresa, es tracta de "fer menys però ser més efectius".

Durant el 2019 l'Agència Catalana de Consum va retirar 44.881 articles del mercat, un 86% més que l'any anterior. La majoria d'aquests articles van ser joguines (49,6%), material elèctric i lluminàries (14,5%) i articles de puericultura (13,1%).