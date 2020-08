El Govern alerta sobre el tracte favorable de l'Estat a Euskadi

La consellera de Presidència de la Generalitat, Meritxell Budó, ha alertat aquest dilluns del diferent tracte que l'Estat dona a les comunitats. Després del pacte sobre l'objectiu de dèficit entre el govern espanyol i l'executiu basc, la consellera de Presidència ha assegurat que no es pot "permetre" que hi hagi "comunitats de primera i de segona".

En una entrevista a RNE, Meritxell Budó s'ha referit al pacte entre el govern espanyol i el lehendakari Iñigo Urkullu, que permetrà al País Basc tenir un objectiu de dèficit del 2,6% del PIB per aquest any. Un pacte que va fer rectificar Urkullu a última hora per assistir finalment a la Conferència de Presidents de San Millán de la Cogolla. El greuge comparatiu és clar, tenint en compte que el conjunt de les comunitats, incloent-hi Catalunya, tenen un objectiu del 0,2% aquest any, un desequilibri pràcticament impossible d'assolir en l'actual context econòmic.

Meritxell Budó ha atribuït aquest pacte a la posició diferent que té el País Basc respecte de les altres comunitats. Són "els avantatges de tenir el poder de recaptar els tributs i poder negociar de forma bilateral amb l'estat espanyol". Això, ha subratllat la consellera, ho pot fer el lehendakari Urkullu pel concert econòmic basc, "a diferència de Catalunya", que és al règim general del sistema de finançament.

La consellera de Presidència ha deixat clar que no hi pot haver comunitats de primera i de segona i ha destacat que "seria molt important" que Catalunya també pogués "incrementar el seu objectiu de dèficit" i els ajuntaments poguessin destinar el seu superàvit a fer front a les despeses derivades de la pandèmia del covid-19.

La cimera va ser "fer-se una foto"

Meritxell Budó ha criticat la Conferència de Presidents ( a la qual no va assistir el president de la Generalitat, Quim Torra, que hi volia participar de manera telemàtica) perquè va consistir en "fer-se una foto i poc més". Budó ha criticat que no s'ha pogut debatre sobre els fons europeus, i això "és tot el contrari de la cogovernança".

La consellera de Presidència ha indicat que si a finals d'agost hi ha una nova Conferència de Presidents per abordar el curs escolar i es permet la participació telemàtica "amb molta probabilitat" hi assistirà Quim Torra.