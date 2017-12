El Govern al·lega que la nova ATC hauria estalviat 60 M€

Guanyar eficiència. Aquest era l’argument que donava la Generalitat quan va aprovar el programa perquè totes les seves empreses públiques paguessin els impostos estatals a través de l’Agència Tributària de Catalunya (ATC). Ahir el govern espanyol va suspendre aquest programa, però l’argument de la Generalitat segueix sent el mateix. Segons el Govern, és qüestió d’eficiència. De fet, l’estalvi generat als contribuents entre el 2016 i el 2020 amb el desplegament de l’ATC hauria sigut de 60 milions d’euros, segons un informe de la secretaria d’Hisenda a què ha tingut accés l’ARA.

El programa suspès ahir, en concret, havia de permetre estalviar dos milions en aquest període. La resta s’estalviaven gràcies a la introducció de l’e-Spriu (un nou programa informàtic), l’assumpció de les tasques de la recaptació executiva (en lloc de subcontractar aquesta tasca a la Hisenda espanyola, com es feia fins fa poc) i el desplegament territorial que permetia a l’ATC assumir la liquidació d’impostos com el de transmissions patrimonials o el d’actes jurídics documentats (en lloc de delegar aquesta tasca als registradors), entre d’altres.

La Generalitat sempre ha defensat que el programa e-Spriu, un dels elements clau de la nova ATC, era imprescindible per modernitzar la institució. El programa anterior, anomenat G@udí, estava “poc preparat per gestionar impostos com el de patrimoni, el dels establiments turístics o el de les begudes ensucrades”, diuen fonts coneixedores dels detalls tècnics d’aquesta tecnologia. En canvi, asseguren, l’e-Spriu actualitza digitalment l’ATC. “Per exemple, amb l’e-Spriu es poden creuar els preus als quals oficialment s’han venut els pisos amb la informació que es publica sobre aquells mateixos pisos als portals immobiliaris”, expliquen.

Basades en l’Estatut

Les millores a l’Agència Tributària de Catalunya en els últims anys, mantenen aquestes fonts, són perfectament legals. La Generalitat no ha amagat la voluntat de poder gestionar grans impostos i, de fet, “l’Estatut preveu la creació d’una agència tributària consorciada que permeti gestionar impostos estatals com l’IRPF, per exemple”.

Per aquest motiu afirmen que la decisió d’ahir d’impedir que l’ATC tramiti els impostos estatals que paga el sector públic “no respon a criteris tècnics, sinó polítics”, lamenten aquestes fonts.