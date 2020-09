El Govern anuncia un ajut de 300 euros per a famílies vulnerables que tinguin fills en quarantena

El Govern ha anunciat una partida inicial de 10 milions d'euros per ajudar les famílies vulnerables que tinguin fills en quarantena i no puguin anar a treballar per fer-se'n càrrec. Segons ha dit el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, la prestació serà de 300 euros per quarantena i arribarà, segons han calculat, a 33.000 famílies que ara mateix no reben cap altre tipus de prestació. És a dir, les famílies que cobren l'atur, la renda garantida de ciutadania o l'ingrés mínim vital no podran rebre aquests 300 euros.

La nova prestació, doncs, va destinada als progenitors que no tenen "prou ingressos per cobrir les necessitats bàsiques dels menors" que s'hagin de quedar a casa perquè hi ha hagut algun contagi a la seva classe. Així, es vol arribar a famílies que viuen de l'economia informal o que tenen contractes temporals de curta durada o intermitents. "Parlem de qui no té ingressos", ha resumit El Homrani.

Ara bé, el Govern segueix insistint i reclama a la Moncloa que garanteixi una baixa per garantir la conciliació de les famílies quan es comencin a produir aïllaments. Però al govern espanyol no hi ha quòrum: si dimarts la ministra portaveu, María Jesús Montero, rebaixava expectatives sobre aquesta qüestió, aquest dijous, el vicepresident, Pablo Iglesias, ha assegurat que garantirà aquests permisos. "Si no ho volen assumir, que traspassin la competència", ha reclamat el conseller.

Per a El Homrani, que el govern espanyol només garanteixi el pla Me Cuida, que permet demanar reduccions de jornada però no permisos retribuïts en cas de quarantena, és del tot insuficient i injust, perquè són mesures que acostumen a demanar les dones, cosa que eixampla la bretxa salarial, entre altres desigualtats. La proposta del Govern és que es creï una baixa especial modificant el reial decret que regula aquestes qüestions perquè els progenitors que tinguin fills en quarantena puguin acollir-se a la incapacitat laboral, almenys de manera temporal.