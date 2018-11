El Govern preveu aprovar els pressupostos amb 1.600 milions més de despesa

El Govern preveu aprovar el projecte de llei de pressupostos de la Generalitat per al 2019 el mes de desembre. Els comptes incorporaran un augment del sostre de despesa per valor d'uns 1.600 milions en comparació amb els del 2017, actualment en vigor.

Així ho ha afirmat en una entrevista a Efe el secretari general del departament d'Economia, Albert Castellanos, que ha assegurat que el Govern estimava que disposaria el 2019 de 2.700 milions d'euros en ingressos més que en els pressupostos del 2017.

No obstant això, l'estricte objectiu de dèficit per al 2019, fixat en el 0,1 % del PIB, i les limitacions que imposa la regla de despesa faran que la Generalitat només pugui disposar de 1.600 milions més.

Castellanos ha explicat que un percentatge "molt ampli" d'aquests 1.600 milions ja està "compromès", perquè servirà per atendre l'increment de retribucions del personal públic, l'ampliació del cos de docents i per aplicar la renda garantida de ciutadania.

Preguntat per si el Govern confia en el suport de grups com la CUP i els comuns, ha comentat: "No tancarem cap porta de partida ni a la CUP ni als comuns, perquè entenem que hi ha espais en què ens podem posar d'acord".

Pocs canvis en la fiscalitat

El Govern no preveu introduir nous impostos en els pressupostos, però sí que vol recuperar-ne un de qüestionat pel Tribunal Constitucional, el de l'ADSL, i el dels elements radiotòxics, que afectava les centrals nuclears.

"L'espai fiscal que té la Generalitat en tributs propis és molt petit", ha explicat Castellanos a l'entrevista, recordant el sistemàtic boicot del govern espanyol als impostos de les autonomies, que porta habitualment al Tribunal Constitucional.

Sobre si el Govern es planteja reformar el tram autonòmic de l'IRPF, Castellanos ha sigut ambigu: "No tanquem la porta a cap reforma que pugui permetre una majoria parlamentària" que aprovi els comptes.