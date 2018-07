El Govern aprova el decret de convocatòria electoral a les 13 cambres catalanes

El Govern ha aprovat en la reunió del consell executiu d'aquest dimarts el decret de convocatòria dels procediments electorals a la Cambra de Comerç de Barcelona i les altres dotze cambres catalanes. Tal com va avançar l'ARA aquest dilluns, s'introdueix com a principal novetat el vot electrònic per a l'elecció dels vocals i està previst que les eleccions tinguin lloc a principis de l'any que ve. Per vetllar pel compliment de les garanties del vot electrònic, el decret incorpora la creació de la Junta Electoral Central, que complementarà les Juntes Electorals Territorials.

Segons ha explicat la portaveu del Govern, Elsa Artadi, hi haurà dues modalitats de vot electrònic: el vot remot que es podrà utilitzar des de qualsevol ordinador i estarà disponible durant quatre dies i un altre de presencial ubicat en el col·legi determinat que requerirà acreditació de representació de l'empresa. A més, Artadi ha indicat que també hi haurà la figura de l'auditor del procés nomenat per la Generalitat que s'encarregarà d'informar del compliment del procediment. També ha explicat que se simplifica el procés establint un cens únic en format electrònic en els col·legis de cada demarcació.