El Govern comença a cribar els projectes per rebre fons europeus

La Generalitat de Catalunya ha iniciat el cribatge de projectes candidats a rebre fons del programa de recuperació econòmica de la Unió Europea. De moment, la Generalitat ha rebut 508 projectes empresarials, que el seu comitè d’assessors ha reduït fins a 400, a l’espera que l’Estat vagi donant més detalls de com es canalitzaran les ajudes.

En la reunió d’aquest dimecres, el vicepresident i responsable d’Economia, Pere Aragonès, i el conseller d’Empresa, Ramon Tremosa, es van reunir amb els 14 experts que formen el comitè Catalunya - Next Generation UE i que s’han d’encarregar de guiar l’executiu català en la tria dels projectes més adequats per a l’economia del país.

De moment, la Generalitat ha analitzat 508 projectes d’empreses catalanes que volen optar a rebre finançament comunitari. El primer pas era analitzar-los, cosa que ha fet el comitè, i fer un primer cribatge per evitar duplicitats. Així, els experts han decidit agrupar un grapat de projectes, de manera que ara mateix al Govern n’hi queden uns 400 sobre la taula.

Els experts recomanen al Govern que dediqui més atenció a projectes de sectors “amenaçats”, com el de l’automòbil, i a possibles sectors que ara tenen poca presència a Catalunya, com ara la fabricació de maquinària informàtica o la supercomputació. Així mateix, el comitè aposta per destinar ajuts a la transformació de sectors destacats dins del teixit econòmic català, com la química.

El fet d’agrupar algunes de les propostes rebudes té com a objectiu “convertir-los en projectes més ambiciosos, competitius i transformadors”, segons un comunicat del Govern posterior a la reunió. “La finalitat és que l’Estat inclogui la màxima quantitat d’aquests projectes al Pla de Recuperació i Resiliència que presentarà davant la Comissió Europea”, afegeix el comunicat.

Mana l’Estat

El proper pas és obrir un període de consultes tant amb els agents socials -és a dir, sobretot sindicats i entitats empresarials- i amb les administracions locals perquè opinin sobre quins projectes troben més necessaris i més urgents per tirar-los endavant.

El programa Next Generation UE destinarà en set anys 750.000 milions d’euros comunitaris a tots els països de la UE per ajudar a reconstruir l’economia després del fort impacte causat per la pandèmia del covid-19. D’aquests, a Espanya li toquen 140.000 milions. A l’estiu, la Generalitat va presentar un pla de 31.765 milions, dels quals 2.760 milions pertoquen al 2020.

No obstant, el govern espanyol és qui té l’última paraula en l’assignació de recursos. De fet, en els pressupostos de l’Estat, l’executiu de Pedro Sánchez va incrementar en 27.000 milions d’euros la despesa confiant que arribaria aquesta quantitat de la UE dins del marc del Next Generation.

Dimarts el govern espanyol va aprovar el decret per agilitzar els tràmits per accedir als fons, que entrarà en vigor l’1 de gener. La nova norma haurà de crear una “finestreta única” a través d’una web oficial per establir la figura dels PERTE (projectes estratègics per a la recuperació i la transformació econòmica).