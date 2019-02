El Govern farà un cens per saber el pes de cada patronal

La Generalitat ha decidit desencallar les negociacions entre Foment i Pimec, que ja fa vuit anys que s’arrosseguen, per aclarir quina de les dues patronals té més representativitat i, per tant, a quina li corresponen més diners i càrrecs en institucions públiques.

El secretari general de Treball, Josep Ginesta, va mantenir ahir a la tarda una reunió amb els secretaris generals de les dues patronals, David Tornos per part de Foment i Antoni Cañete per Pimec, on els va comunicar que la Generalitat començarà el recompte del nombre d’afiliats que té cada patronal tal com estableix una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ratificada posteriorment pel Tribunal Suprem.

Si mentre duri aquest recompte -que està previst que s’allargui un mes- les dues institucions arribessin a un acord, el procés s’aturaria. La Generalitat va declinar ahir fer declaracions després de la reunió mentre que Foment va anunciar que aquesta mesura no li agrada i va avançar a l’ARA que si tira endavant “emprendrà mesures”, tot i que no va especificar quines.

Foment rebutja aquest sistema argumentant que no pot tenir el mateix pes una empresa de 20 treballadors que una que en tingui 200. En la mateixa reunió, Foment va convidar Pimec a seguir les negociacions per intentar tancar l’acord. Una invitació que la institució presidida per Josep González va acceptar.

Pimec va valorar “positivament” en un breu comunicat ahir a la tarda la decisió de la Generalitat i que el recompte s’aturi si les dues institucions acaben arribant a un acord. La patronal va deixar clar que la seva voluntat és arribar a una “entesa” amb Foment “sempre que es contempli un acord sota el principi d’unitat d’acció”.

Cal recordar que en les últimes reunions entre Foment i Pimec les posicions de les dues institucions han estat molt allunyades.

L’última oferta feta pública per Foment a Pimec la setmana passada era que es quedés amb un 35% de la representativitat mentre que Foment i la seva patronal de petites i mitjanes empreses, Fepime, retinguessin fins a un 65%.

Es tracta d’una oferta que Pimec no va entendre tenint en compte, segons la versió de la patronal presidida per González, que en les últimes reunions entre les dues parts s’havia arribat a parlar ja d’entre un 45% i un 49% de representativitat de Pimec.

Calendari esgotat

Davant d’aquesta oferta, va ser la mateixa Pimec la que va demanar la setmana passada al departament de Treball que comencés el recompte d’afiliats per sortir de dubtes. “Hem dit dues vegades al conseller que no hi ha acord entre Foment i Pimec; no sabem per què no s’està comptant”, va advertir González.

La mateixa patronal va ensenyar un document signat per la institució, Foment i la mateixa secretaria general de treball amb data del 27 de juliol que deia que si el setembre passat no hi havia un acord entre les dues parts, es reconeixeria una “paritat” entre les dues institucions.

La importància del recompte

El recompte que iniciarà el departament de Treball determinarà molt més que la representativitat que té Foment i Pimec. Aquest cens serà clau per decidir el pes que tindrà cadascuna de les patronals en les taules de negociacions i, també, per les subvencions públiques que rebrà. En aquest sentit l’entitat presidida per Josep Sánchez Llibre va rebre l’any passat un total de 1,6 milions d’euros, mentre que Pimec no vol revelar aquesta informació.