El Govern crea una finestreta única per resoldre els problemes dels exportadors

El boom industrial de Catalunya va provocar que l’any passat les exportacions es tornessin a disparar fins a un nou rècord històric. És per això que ACCIÓ -l’agència per a la internacionalització d’empreses de la Generalitat- ha decidit centralitzar en una finestreta única els obstacles amb què es troben les pimes catalanes quan intenten vendre a l’exterior. “Hi ha 17.000 empreses catalanes que exporten regularment, però 31.000 que ho fan de manera ocasional”, explica a l’ARA el conseller delegat d’ACCIÓ, Joan Romero. L’agència ha estrenat una oficina tècnica per superar les barreres a la internacionalització que pretén, precisament, minimitzar els problemes que es troben les empreses a l’hora d’exportar. Romero admet que molts d’aquests dubtes es produeixen a causa del desconeixement de tràmits al país de destinació, sobretot quan hi ha regulacions específiques per a un producte o servei.

D’aquesta manera, la nova figura treballarà conjuntament amb la xarxa de 40 oficines comercials que ACCIÓ té repartides arreu del món. A més, Romero afirma que es prioritzaran mercats com ara la Xina, els Estats Units o el Brasil, ja que, a diferència dels mercats comunitaris, tenen tràmits duaners o legals complexos. Així, quan una pime es trobi amb un obstacle en un mercat estranger es podrà dirigir directament a aquesta oficina.

D’altra banda, ACCIÓ també va estrenar fa unes setmanes una nova plataforma web que recollirà molta d’aquesta informació. És el portal Catalonia Trade Portal, amb informació sobre la documentació, els controls o els aranzels que cal tenir en compte per exportar a un país concret. Romero explica que aquesta eina també permet calcular els costos d’internacionalització per a cada mercat i comparar quina pot ser la millor opció a l’hora d’estrenar-se en el comerç exterior. “Moltes vegades la principal mancança és que no hi ha una estratègia adequada i cal que la informació disponible no limiti l’empresa”, explica el conseller delegat d’ACCIÓ.

Barreres i duanes

Són moltes les pimes catalanes que es troben amb obstacles quan intenten accedir a un nou mercat. Grand Fontaine és una companyia barcelonina que desenvolupa productes de nutrició mèdica per a pacients amb malalties com la diabetis o el càncer. L’empresa està intentant introduir els seus productes a la Xina, però el país asiàtic acaba d’aprovar una nova regulació que encara és força ambigua. “Cal fer un registre específic, i la barrera lingüística ho complica encara més”, explica la directora de vendes i desenvolupament de negoci, Laila Colomé. L’empresa s’ha trobat amb dubtes semblants per exportar a Malàisia i Indonèsia, aquest últim país per la intenció del govern local que molts dels productes sanitaris també siguin halal a partir de l’any vinent.

En el cas d’Espuña, fabricant d’embotits, fa més de dos anys que ha aconseguit començar a exportar als Estats Units. No obstant, el procés no ha sigut fàcil. Un portaveu del productor olotí explica que no només van haver d’aconseguir l’autorització per a la planta de fabricació sinó per a tot el conjunt d’instal·lacions per on passa el producte. “Des de la higiene estricta fins a l’aprenentatge de bones pràctiques de producció per part del personal”, diuen des de la companyia. El trajecte va durar quatre anys, un període de temps habitual -segons l’empresa- per a l’aterratge d’una companyia industrial als EUA.

El director general d’Avançsa torna al sector privat

El director general de l’empresa pública Avançsa, Joan Tarradellas, ha deixat el càrrec per tornar al sector privat, segons ha pogut saber l’ARA. Abans d’entrar a la Generalitat, Tarradellas ja havia treballat al sector privat com a professor d’Eada i com a assessor en fusions i adquisicions. En plena intervenció pel 155, la Generalitat ha optat, de moment, per no substituir Tarradellas i deixar Roger Martí (que també és el director general d’inversions) com a substitut temporal.

Avançsa és una empresa pública que es dedica a promoure la indústria a Catalunya.