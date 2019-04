El Govern impedirà per llei que es demanin tres mensualitats per llogar un pis

La consellera de Justícia, Esther Capella, ha anunciat aquest dijous una reforma legislativa per impedir que els propietaris puguin exigir als llogaters que avancin tres mensualitats per poder llogar un pis. Capella ha considerat "excessiu" que el marc legal actual permeti al propietari d'un pis exigir l'avançament de tres mensualitats a l'arrendatari en concepte de fiança, dipòsit i aval bancari, com a condició per llogar un habitatge.

En resposta a una interpel·lació en el ple del Parlament sobre la regulació dels arrendaments urbans en el dret civil de Catalunya, Capella ha apostat per "reduir" aquesta quantitat, a través d'una reforma de la normativa vigent. Sobre el dret d'adquisició preferent del llogater en cas de venda de l'habitatge, ha proposat suprimir i deixar sense efecte les clàusules contractuals que forcin els arrendataris a renunciar a aquest dret.

Segons la consellera, els canvis introduïts a través del recent reial decret de mesures urgents en matèria d'habitatge i lloguer són "massa tímids", per la qual cosa el Govern es proposa "superar la legislació estatal" a través d'una reforma del codi civil de Catalunya.

L'avantprojecte de llei català establirà, segons Capella, que la durada mínima dels lloguers d'habitatges a Catalunya se situï entre els sis i els deu anys. La reforma legislativa que prepara el departament de Justícia incorporarà la regulació del lloguer d'habitatges al llibre sisè del codi civil de Catalunya.