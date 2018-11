El Govern manté l'equip de Boí Taüll

El Govern manté de moment l'equip que gestionava l'estació d'esquí de Boi Taüll, a l'espera de trobar una solució definitiva per a la instal·lació, segons han explicat aquest dimecres fonts de la Generalitat. El Govern va autoritzar dimarts les empreses públiques Actius de Muntanya i Avançsa a dur a terme les actuacions necessàries per assegurar l'obertura i el funcionament de l'estació d'esquí de Boi Taüll.

El director general comercial de l'estació, Martí Rafel, ha qualificat aquest dimecres de "gran notícia" per a l'estació, els clients i els seus empleats que la instal·lació hagi estat rescatada per la Generalitat, després que l'empresa que l'explotava, Nozar, ha renunciat al contracte d'explotació. "Per a l'equip de Boí Taüll es una gran notícia", ha explicat, després d'haver hagut de fer "grans esforços i haver patit molt, amb més d'alguna factura pendent".

Rafel ha explicat a l'ARA que el problema no era l'explotació de l'estació d'esquí en si mateixa, que l'any passat va arribar als 7 milions de xifra de negoci i un benefici brut operatiu (ebitda) de 800.000 euros, sinó "la motxilla" que s'arrossegava, sobretot d'endeutament.

Per la seva banda, la delegada del Govern al Pirineu, Rosa Amorós, ha destacat que el rescat per part del Govern ha estat "un bon final" per a l'equip de l'estació que ha lluitat per tirar-la endavant.

La Generalitat ha decidit assumir temporalment la gestió directa del complex a causa de la renúncia unilateral del contracte d'arrendament atorgat per Promocions Turístiques de la Vall, del grup Nozar. El Govern va encarregar ahir a les dues empreses públiques, Actius de Muntanya i Avançsa, l'elaboració en un termini de tres mesos d'un informe que analitzi les diferents alternatives de gestió del complex, així com els avantatges i els inconvenients.

Aquestes empreses públiques tenen previst injectar 1,2 milions d'euros a l'estació i les dues empreses s'encarregaran de veure quines necessitats tenen i com es poden licitar de cara al futur.

De fet, en l'informe s'inclouran els requisits que s'hauran de complir per a la licitació, adjudicació i contractació pública en compliment del que preveu la llei.

El Govern va prendre aquesta decisió "excepcional i d'urgència" a causa del proper inici de temporada d'hivern 2018-2019 de l'estació d'esquí, que constitueix un element clau en l'activitat econòmica i de generació de llocs de treball –140 de directes i 300 d'indirectes– a la comarca de l'Alta Ribagorça.