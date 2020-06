El Govern vol permisos retribuïts per als pares que hagin de conciliar pel covid

La pandèmia del covid-19 podria empitjorar les diferències entre homes i dones tant a la feina com a les llars. Així ho tem la Generalitat, que planteja la possibilitat que es pagui un permís retribuït per als pares i les mares que hagin de seguir teletreballant i, alhora, tenir cura dels seus fills. “Hi ha dones que es plantegen si poden seguir a la feina o no perquè la sobrecàrrega que tenen és considerable”, explica Marta Curto, directora general d’anàlisi econòmica del Govern. “Només que es plantegin no abandonar el mercat laboral ja mereixeria que es creï aquest permís retribuït”. El permís hauria de ser d’idèntica durada per a pares i mares i seria intransferible, de manera que les dones no assumissin més responsabilitats familiars i, per tant, es veiessin més perjudicades laboralment. De totes formes, la Generalitat no té competències per establir aquests permisos i, per tant, correspondria a l’Estat implantar-los.

No és el primer cop que es planteja aquesta possibilitat. A primer de març, quan el covid-19 encara estava localitzat a Madrid, Vitòria o Igualada, el govern espanyol va anunciar que donaria una prestació als treballadors que haguessin de cuidar els seus fills i no poguessin teletreballar. Finalment, però, la mesura va quedar desdibuixada i el que es va fer va ser facilitar les reduccions de jornada, amb la consegüent rebaixa salarial. Segons un informe que la Generalitat va publicar ahir, el més possible és que fossin les mares les que demanessin aquestes ajudes de forma massiva, cosa que podria perjudicar les seves carreres professionals i “posaria en risc el progrés que s’ha fet en reduir la bretxa de gènere”.

Al maig, el president de la Generalitat, Quim Torra, ja va plantejar en una entrevista a l’ARA la possibilitat de crear un subsidi com aquest perquè hi havia milers de famílies que no podien portar els fills a l’escola. Ara, el Govern hi insisteix perquè les escoles segueixen tancades (ara per les vacances) i perquè és possible que durant el curs vinent les escoles segueixin tenint incidències en funció de com evolucioni la pandèmia.

El departament d’Economia no ha calculat quin cost tindrien aquests permisos perquè, per exemple, l’import variaria en funció de la llargada que tinguessin. Al mateix temps, els beneficis d’aquesta mesura serien sobretot socials (i no econòmics), motiu pel qual també són difícilment quantificables amb una xifra.

Diferències homes/dones

L’estudi de la Generalitat conclou que, almenys en el principi de la pandèmia, l’afectació laboral està recaient més sobre les dones que sobre els homes. A diferència de l’anterior crisi, que va afectar més sectors com la construcció i la indústria, amb més presència masculina, ara és el sector serveis el més perjudicat, en el qual el 54% dels treballadors són dones. A més, quan s’entra al detall es veu com hi ha sectors en què els expedients de regulació temporals (ERTO) han afectat amb més duresa, com el comerç al detall, en el qual hi ha un 62% de dones. A més, hi ha sectors com el de les treballadores de la llar, que les estadístiques no recullen al complet perquè moltes ho fan sense inscriure’s a la Seguretat Social.

Tot i que les dades encara són poc concloents perquè s’ha de veure com evoluciona el mercat de treball (i quantes de les persones sotmeses a ERTO recuperen la feina), Curto opina que avui dia totes les dades indiquen que les dones seran les grans perdedores laborals d’aquesta crisi.