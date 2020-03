El Govern crea una plataforma per connectar les indústries catalanes amb clients de tot el món

El Govern, a través de l'agència Acció, ha posat en marxa una nova plataforma, Catalonia Industry Suppliers, amb la qual pretén connectar les empreses industrials catalanes, en una bona part pimes, amb clients internacionals. D'aquesta manera, es vol convertir aquestes empreses catalanes en proveïdores de productes per a altres empreses d'arreu de tot el món.

La plataforma l'han presentat aquest dilluns la consellera d'Empresa, Àngels Chacón, i la directora general d'Indústria, Matilde Villarroya, en presència de representants del sector i d'algunes empreses que ja han aconseguit obrir nous mercats gràcies a aquesta web. A la plataforma hi ha registrades més de 3.000 empreses amb plantes industrials a Catalunya, que tenen un mínim de 10 treballadors i una facturació a partir de 5 milions d'euros, i que ja són exportadores.

L'objectiu de l'eina és facilitar que els possibles clients no trobin només l'empresa que els pot proveir, sinó a més a més el producte concret que necessiten. Així, a la web hi ha 3.066 empreses de 35 sectors diferents amb més de 32.000 productes inventariats que es poden aplicar per 250 coses diferents, de tal forma que el client internacional pugui cercar pel producte que vol i l'aplicació concreta per a la qual el necessita, tenint a l'abast en un mateix cercador els productes que es fabriquen en 3.547 fàbriques catalanes. Són productes destinats a altres indústries i no al consumidor final.

Acció complementària

Segons la consellera Àngels Chacón, l'objectiu és "donar visualització a aquestes empreses perquè els inversors i fabricants les trobin". Així, la plataforma actua com a complement de les 40 oficines de promoció que té Acció arreu del món i els programes del departament per a internacionalitzar l'empresa catalana. "Complementa el que ja s'està fent", ha indicat Chacón, que ha recordat que Catalunya ja suposa un 25% de totes les exportacions espanyoles.

El directori compta amb empreses de diferents sectors, entre ells els de la química, l'alimentació i l'automoció, que són els més exportadors de la indústria catalana, segons Matilde Villarroya. De les 3.547 plantes que inclouen els seus productes, quasi un 20% són al Vallès Occidental, un 13,5% al Barcelonès, un 12,2% al Baix Llobregat i un 11,3% al Vallès Oriental, però hi ha empreses de gairebé tot Catalunya.

A la web hi ha tant empreses catalanes com plantes industrials a Catalunya d'empreses filials de multinacionals. Així, entre les empreses que ja han gaudit de l'ajuda per obrir nous mercats hi ha Europerfil, que forma part del grup ArcelorMittal; Delta Aqua Redes, que té participació noruega; o Ananas Anam, britànica que ha obert una filial a Massanes. Directius d'aquestes empreses han explicat com han pogut obrir nous mercats gràcies a la plataforma.