El Govern premiarà el 5G en els contractes TIC

El paquet de licitacions més sucós de la Generalitat de Catalunya torna a estar a la venda. El departament de Polítiques Digitals i Administració Pública va treure a concurs ahir els nous contractes TIC del Govern per valor d’uns 899 milions d’euros. Concretament es tracta dels serveis de manteniment de les aplicacions actuals de l’administració catalana, les comunicacions de veu i part dels centres de processament de dades que utilitza el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI).

Com ja va avançar l’ARA, aquestes noves licitacions posen aquest cop un èmfasi especial en el desplegament de la xarxa 5G. Així doncs, en els contractes la Generalitat prioritzarà els licitadors que tinguin projectes relacionats amb aquesta tecnologia i especialment aquells que estiguin en el marc del consorci 5GBarcelona. L’arribada del 5G a Catalunya ha de servir no només per tenir un internet més ràpid sinó com a estructura bàsica per desenvolupar nous negocis digitals com el cotxe connectat o la indústria 4.0. En aquest sentit valorarà que els nous proveïdors aportin equipaments, espectre radioelèctric i infraestructura per crear la xarxa.

A banda del 5G, el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, també vol que la tecnologia blockchain arribi a la Generalitat i ha creat un grup de treball perquè prepari una estratègia a curt termini. A més, el departament durà a terme un projecte pilot per implementar un sistema de comunicacions unificades.

Més pimes i menys gegants

En l’anterior paquet de contractes TIC, el manteniment de les aplicacions de l’administració i la gestió dels centres de dades estava en mans d’algunes de les principals empreses i consultores tecnològiques amb oficines a Catalunya. Noms com IBM, T-Systems, Indra, Accenture o HP han estat al capdavant de la digitalització de l’administració catalana en els últims anys. D’altra banda, fins ara el contracte de comunicacions i veu era per a Movistar i Vodafone.

És per això que el Govern català ha augmentat el nombre de lots en el cas de les aplicacions d’11 a 20 per intentar que més pimes i start-ups també optin a aconseguir les licitacions. Puigneró també ha limitat a sis el nombre màxim de contractes d’adjudicació que pot acumular una empresa.