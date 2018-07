El govern espanyol renegocia els objectius de dèficit amb Brussel·les

El govern de Pedro Sánchez no veu gens clar poder complir amb l’objectiu de dèficit que l’anterior govern del PP va deixar compromès amb les autoritats europees. Després que abans-d’ahir la ministra d’Economia, Nadia Calviño, evités per totes les vies possibles comprometre’s a complir-lo, ahir la seva homòloga al ministeri d’Hisenda, María Jesús Montero, va dir que s’està treballant “intensament” amb Brussel·les per negociar els objectius fiscals.

Per tant, l’executiu de Sánchez està negociant amb Brussel·les uns objectius més flexibles que els que actualment consten al pla d’estabilitat que havia presentat l’altre govern. Ja abans que el PSOE arribés a la Moncloa, les autoritats europees s’havien mostrat escèptiques amb les possibilitats d’assolir un dèficit del 2,2% aquest 2018. L’aleshores ministre d’Hisenda, Cristóbal Montoro, va haver d’accedir a diversos augments de la despesa, com l’increment dels sous dels funcionaris i de les pensions, per aconseguir aprovar els comptes.

El govern del PSOE, que fa bandera de la seva voluntat d’augmentar la despesa pública, veu complicat arribar a aquest 2,2% i per això només es compromet a rebaixar-lo per sota del 3% -Espanya és l’únic país europeu que supera aquesta xifra-. La ministra Montero va avançar que la seva intenció és presentar un nou pla d’estabilitat per als pròxims anys i, malgrat reconèixer la voluntat de canviar-lo, va assegurar que no seran “insubmisos” com demana Podem.