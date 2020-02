El Govern qualifica d'"improvisació" l'aprovació per l'Estat de la 'taxa Google'

Dos dies després que el govern espanyol aprovés l'anomenada taxa Google, l'impost digital a les grans multinacionals tecnològiques, el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, ha carregat contra aquesta aprovació i ha assegurat que s'ha fet "des de la improvisació". Puigneró, que ha participat en un esmorzar informatiu aquest dijous a la seu de Foment del Treball, ha afegit que ell s'hauria esperat a rebre directrius europees abans de fer una regulació que creu que respon a les "pressions" de l'acord entre PSOE i Podemos. L'impost afectarà algunes de les operacions que ara duen a terme aquestes multinacionals sense tributar. En concret, grava el 3% dels ingressos generats per serveis de publicitat dirigida a internet.

El conseller de Polítiques Digitals ha insistit que el govern de Sánchez ha tingut pressa a l'hora de tirar endavant l'impost, que afectarà a companyies com Google, Facebook o Amazon. I més si es té en compte que el cobrament de la taxa s'ajornarà, tal com va assegurar dimarts la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, fins al desembre a l'espera que es tanqui un acord internacional al novembre a la cimera del G-20.

El conseller de Polítiques Digitals ha criticat que la taxa "no està ben enfocada" perquè està orientada "a un servei concret que pagarà el client final". Puigneró no ha donat xifres de recaptació a Catalunya d'aquest impost, que segons càlculs del govern espanyol recaptarà uns 1.000 milions d'euros.

"De moment la recaptació és zero perquè no entrarà en vigor fins a finals d'any. Per tant, creen un impost però no l'apliquen", ha dit el conseller. El motiu pel qual Espanya no l'aplicarà abans és que tem les represàlies dels Estats Units, que ha amenaçat els països que imposin un impost digital amb augmentar els aranzels per al sector de l'automòbil. "En el cas que s’adopti una fiscalitat internacional, ens hi adaptarem. Prioritzarem que hi hagi una fiscalitat a nivell global", va dir la ministra d'Hisenda dimarts passat.

"Un cas de coronavirus al Mobile era la fi per a tots"

Sobre la decisió de cancel·lar el Mobile World Congress, el conseller ha defensat que era "l'única manera d'actuar" perquè la Fira tenia tots els seus espais reservats per a la resta de l'any. "Si per desgràcia hi hagués hagut algun cas de coronavirus enmig del Mobile era la fi per a tots", ha afirmat, i ha demanat que s'entengui "com funciona el món" i com analitzen el risc les empreses. Alhora, ha afirmat que no té cap dubte que l'organitzadora de la fira, GSMA, mantindrà el contracte fins al 2023.