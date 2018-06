El Govern reivindica la vinyeta per reemplaçar els peatges

La fita és tan esperada, des del punt de vista dels usuaris de les autopistes catalanes, que l’han hagut de repetir ministres de diferents colors polítics perquè el fet soni creïble: els peatges desapareixeran de les vies catalanes, començant pel tram sud de l’AP-7, que dirà adeu el 31 de desembre del 2019.

Després del canvi de govern, l’escepticisme havia quallat sobre la mesura, anunciada i reiterada per l’executiu del PP. Però l’arribada del PSOE al govern, amb un nou ministre, José Luis Ábalos, ha portat una nova reconfirmació dels plans: la decisió del nou govern de Sánchez afecta el tram de l’AP-1 Burgos-Armiñón (amb un peatge que expira el 30 de novembre) i el tram de l’AP-4 entre Sevilla i Cadis i el ja consignat entre Alacant i Tarragona. Aquestes dues últimes concessions vencen l’últim dia del 2019.

Però el fet que Ábalos hagi anunciat i reiterat la fi d’aquest model no implica necessàriament que els usuaris catalans girin full de pagar a les autopistes. El conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, Damià Calvet, va reiterar la voluntat que es creï una “vinyeta homogènia a Catalunya”. El model que ha defensat el Govern en els últims temps consisteix en una tarifa plana que permet circular per les vies d’alta capacitat que impulsa la Generalitat. Segons els càlculs de l’administració, aportaria una recaptació d’uns 1.000 milions a l’any.

En una compareixença convocada amb caràcter d’urgència, Calvet va recordar els problemes per als comptes públics que pot comportar la fi dels peatges: “La pregunta no és si s’han d’acabar els peatges, sinó com financem la gestió i la millora de la infraestructura de la xarxa viària”.

Calvet va recordar que aquest model compta amb l’aval europeu i va assegurar que l’executiu català “té molt estudiada la manera com es pot aplicar”.

Càlculs milionaris

La patronal de la construcció Seopan es va afanyar ahir a fer un càlcul de quin cost tindria per a l’administració la fi dels peatges, i el va situar en 450 milions a l’any comptant la mitja dotzena de vies on la concessió s’acaba entre ara i el 2021.

Les tres autopistes de peatge que quedaran lliures més aviat registren un trànsit diari de 16.825 usuaris i generen ingressos de 370 milions a l’any.