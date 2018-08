El Govern català i els sindicats pressionen el PSOE per revertir la reforma laboral

El govern de Pedro Sánchez té cada vegada més pressió per acceptar la derogació completa de la reforma laboral. Generalitat i sindicats han deixat clar en les últimes setmanes que aquesta continua sent una prioritat de la seva agenda en matèria laboral. El secretari general de la UGT a Catalunya, Camil Ros, va insistir ahir en un esmorzar informatiu que el sindicat “no renunciarà” a aquesta reivindicació i no es conformarà amb modificacions en alguns dels aspectes clau de les dues reformes, aprovades el 2010 i el 2012 pel PSOE i el PP, respectivament. Malgrat que l’organització sindical no amaga que hi ha més “optimisme” en les negociacions amb els socialistes respecte a l’anterior govern de Mariano Rajoy, els sindicats encara no tenen una resposta clara del nou executiu sobre aquest debat.

Dilluns era Chakir El Homrani, el conseller de Treball i Afers Socials de la Generalitat, qui apuntava en la mateixa direcció i exigia als socialistes “polítiques valentes” per recuperar els drets laborals perduts durant la crisi. De fet, es va mostrar amoïnat perquè l’executiu central ha passat d’“idees molt clares a l’oposició” sobre la derogació de la reforma laboral, a ser menys transparent en la seva postura. Encara que són normes estatals, la segona reforma laboral, la del PP, es va aprovar amb els vots de CiU al Congrés a canvi de recuperar per a les comunitats competències en polítiques d’ocupació.

En les últimes compareixences de la ministra de Treball espanyola, Magdalena Valerio, l’Estat ha deixat enrere el missatge contundent de derogar la reforma laboral que havia mantingut a l’oposició, una mesura que el partit també portava al seu programa electoral. En canvi, el nou govern del PSOE sí que ha apuntat en diverses ocasions que està obert a negociar modificacions en aspectes concrets del text com ara la ultraactivitat dels convenis o la prevalença dels d’empresa per sobre dels sectorials.

Preguntat ahir per l’ARA, el secretari general de CCOO a Catalunya, Javier Pacheco, també recordava que l’objectiu final dels sindicats és la derogació de les dues reformes laborals. Tot i així, el líder sindical matisava que la recuperació dels drets laborals no pot dependre només de “l’aritmètica parlamentària” -el PSOE hauria d’aprovar la derogació amb un govern en minoria i majoria del PP al Senat- i destacava que els agents socials ja han obert taules de diàleg amb l’Estat per estudiar altres vies. “No hem de delegar-ho tot al Congrés, podem participar-hi de manera directa”, apuntava Pacheco. Així doncs, el líder de CCOO a Catalunya creu que es pot avançar en temes com la situació dels falsos autònoms o el treball a les plataformes digitals en paral·lel a la derogació.

Vuit anys de reivindicacions

Acabar amb el marc laboral de les reformes laborals ha sigut una reivindicació sindical reiterada els últims vuit anys. Entre altres aspectes, l’últim text aprovat pel PP el 2012 va afavorir l’abaratiment dels acomiadaments improcedents, a més de limitar la pròrroga dels convenis col·lectius. Tot i així, l’anterior reforma del PSOE ja introduïa canvis com ara que les empreses poguessin modificar unilateralment les condicions laborals per raons econòmiques. Ara, però, els sindicats són conscients que el mercat laboral ha canviat amb la crisi i cal un nou Estatut dels Treballadors.