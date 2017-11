El Govern torna a pagar la nòmina amb tresoreria pròpia

Per tercer mes consecutiu, el Govern ha decidit pagar la nòmina dels empleats públics de la Generalitat amb la seva pròpia tresoreria. Ahir mateix els responsables del departament de Vicepresidència i d’Economia van donar l’ordre de pagament, i la interventora general va enviar el corresponent justificant al ministeri d’Hisenda, cosa que s’ha de fer des que les finances de l’administració catalana estan intervingudes.

Un cop seguits aquests passos i amb l’ordre de pagament cursada als bancs, els empleats públics començaran a cobrar el sou del mes de novembre. Aquesta partida puja a uns 390 milions d’euros, que correspon a la nòmina dels funcionaris i empleats públics de l’administració de la Generalitat, tots els mestres de les escoles públiques i concertades, i el personal de l’Institut Català de la Salut (ICS) i del Servei Català de la Salut (SCS).

Fonts del departament de Vicepresidència i d’Economia van confirmar a l’ARA que ahir mateix es va cursar l’ordre de pagament als bancs. Això vol dir que, amb un cap de setmana pel mig, els funcionaris cobraran a partir de dilluns, malgrat que alguns, fins i tot, van poder rebre ahir mateix els diners, ja que hi ha bancs que tenen acords amb la Generalitat i avancen els diners un cop cursada l’ordre sense esperar la transferència.

Respecte als empleats de les empreses públiques de la Generalitat, s’espera que la seva nòmina es cursi durant la setmana que ve. En aquest cas, com que les empreses públiques són societats anònimes amb la seva pròpia tresoreria, el pagament no el fa el departament d’Economia, sinó cada una de les empreses.

Aquest és el tercer mes seguit que la Generalitat paga als seus empleats amb la tresoreria pròpia. Al setembre, fins i tot, el pagament es va avançar uns dies sobre el que és habitual, davant la tensió provocada per la proximitat del referèndum de l’1 d’octubre.

Certificació d’Hisenda

A l’octubre el pagament es va ordenar el dia 25, com és habitual, només un parell de dies abans de l’aplicació de l’article 155, però amb les finances de la Generalitat ja intervingudes. És per aquesta intervenció dels comptes de l’administració catalana per part del ministre d’Hisenda, Cristóbal Montoro, que cal que la interventora, quan s’ordena el pagament, enviï al ministeri, introduint a la plataforma electrònica creada expressament, les dades del pagament per obtenir la certificació del ministeri, si hi dona llum verda. Un cop cursada l’ordre, es permet als bancs fer efectiu l’ingrés de les nòmines.