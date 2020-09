Griffiths, el president de Seat que estava predestinat a vendre cotxes

“Disruptiu”, “exigent”, “proper”... Són alguns dels trets que destaquen els col·laboradors de Wayne Anthony Griffiths (Dukinfield, el Regne Unit, 1966), que l’1 d’octubre assumirà la presidència de Seat, la primera empresa industrial de Catalunya. Griffiths és un executiu diferent. En les Volkswagen Group Night dels salons de Ginebra, Frankfurt o Barcelona -quan encara se celebraven, abans del covid-19- destacava sempre. Entre els alts directius del consorci, la majoria seriosos alemanys, amb vestit blau, negre o gris i corbata, un anglès amb barba, vestits moderns, cenyits i amb un toc de color i sabates a l’última moda, habitualment sense corbata, cridava l’atenció. Wayne Griffiths ha fet alguna cosa més que un pas dins del grup Volkswagen.

És un especialista en vendre cotxes. El seu preferit és el Jaguar E-Type del 1966, l’any que va néixer. La venda de cotxes la porta a la sang. El seu pare tenia un concessionari a Manchester. De petit ell rentava els cotxes i, de jove, durant les vacances, ajudava a vendre’ls. Estava predestinat, però no va seguir el negoci familiar, sinó que va estudiar alemany i empresarials i va fer unes pràctiques a Audi. L’any passat va vendre quasi 600.000 Seat a tot el món des del seu càrrec de vicepresident de màrqueting i vendes de la marca de Martorell.

“Quan per primer cop vaig treballar a Seat als 90 no em podia imaginar que un dia em convertiria en el president”, ha explicat Griffiths. És més, recalca que quan va tornar a Martorell el 2016 es pensava que era un esglaó més de la seva carrera professional al grup. “No només va ser un pas més en la meva carrera, sinó part del meu destí”, diu ara.

Just abans d’assumir el càrrec, dimarts, Griffiths, que també és conseller delegat de Cupra, veurà com s’inicia a Martorell la fabricació en cadena del Formentor, un model que és quasi un fill per a ell. És el primer model dissenyat expressament per a Cupra (fins ara aquesta marca només feina versions de Seat, com el León i l’Ateca).

Compromès amb el grup Volkswagen, hi ha fet tota la seva carrera professional. Primer a Audi, per anar a Seat del 1991 al 1993, i tornar a la marca alemanya, on va desenvolupar diferents càrrecs i on va conèixer Luca de Meo, el seu predecessor -i amic- com a president de Seat. Griffiths va arribar el 2016 com a vicepresident a Seat i després va assumir també el càrrec de conseller delegat de Cupra. Ara podia haver marxat a Renault, amb el seu amic Luca de Meo. Ho van fer el dissenyador Alejandro Mesonero-Romanos o el director de comunicació, Christian Stein. Griffiths ha preferit ser cap d’arengada que cua de lluç.

Casa a Sitges

És un enamorat de Barcelona, ciutat on hi té casa -tot i que viu a Sitges- des que hi va aterrar el 1991. Va viure els Jocs Olímpics i va gaudir d’aquella ciutat de festa contínua, disseny i grans esdeveniments. A diferència d’altres alts executius que han passat per Seat, parla el castellà i entén el català. Li agrada el disseny mediterrani -només cal veure els complements que ven Cupra- i el menjar i estil de vida català. Això sí, no ha volgut deixar de ser comunitari amb el Brexit i ha adquirit la nacionalitat alemanya.

El seu gran èxit ha sigut elevar les vendes de Seat a tot el món un 40% entre el 2016 i el 2019, i ha introduït Cupra, amb força èxit, a mercats com Àustria, Suïssa o França, entre d’altres, a més de consolidar Alemanya com a primer mercat de Seat. A més, ha recorregut l’Amèrica Llatina per introduir els cotxes fets a Catalunya a mercats com Mèxic, Colòmbia o Xile. “Sap el que vol, és agradable, però prem amb força la xarxa [de concessionaris]”, expliquen els seus col·laboradors.

El gust pel disseny i la seva proximitat poden palpar-se a la nova seu de Cupra, un edifici modern, de disseny, una illa enmig de la planta de Martorell, envoltat de jardins, on té un despatx en una cantonada, tot de vidre, on els treballadors poden veure en tot moment què fa el seu cap.

Griffiths, capaç de presentar un cotxe amb una caçadora de cuir i de revolucionar el màrqueting de la marca amb anuncis provocadors, és també un enamorat de la música. Li agrada David Bowie, però també coneix els últims DJ de moda. També és abonat del Liceu: l’1 d’octubre espera no només assumir formalment la presidència de Seat, sinó anar a l’estrena d’ Il trovatore, amb el debut al teatre de la Rambla de Gustavo Dudamel. Ara, qui va rellançar les vendes de Seat gràcies a una gamma basada en els SUV haurà d’assolir el repte en què l’empresa s’hi juga el futur: l’electrificació dels models de Martorell.