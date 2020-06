Grifols deixarà de guanyar 200 milions el 2020 per la pandèmia

El gegant català dels derivats sanguinis Grifols també rebrà les conseqüències econòmiques de la pandèmia. L'empresa catalana ha comunicat aquest dilluns a la Comissió Nacional del Mercat de Valors que l'emergència sanitària mundial tindrà en els seus comptes un impacte de 200 milions d'euros el 2020.

Aquests 200 milions aniran al marge brut del compte de resultats del segon trimestre de l'any. En els del primer, que es van publicar setmanes enrere, Grifols va guanyar 186 milions d'euros. Un portaveu de la companyia ha afirmat que això no tindrà repercussió ni en els ingressos de l'empresa ni tampoc en l'ocupació.

Aquest impacte es deu al fet que durant el confinament els centres de donació de plasma de Grifols (sobretot als Estats Units, però també a Alemanya) han quedat pràcticament deserts, amb la qual cosa han augmentat els costos de la multinacional de la família Grífols per obtenir la seva matèria primera.

Aquest cop arriba a una empresa que fins ara no havia patit gaires afectacions per la pandèmia. En borsa va passar dels 34 euros del 21 de febrer als 24 del 16 de març, però aquesta caiguda (menor de la que va enregistrar l'Íbex-35 en conjunt) s'ha anat eixugant i actualment l'empresa cotitza a 27 euros.

La multinacional d'hemoderivats ha explicat que per fer front a la situació aplicarà un pla de contenció de la despesa operativa no estructural per valor d'uns 100 milions d'euros.