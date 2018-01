Grifols compra el 51% de l'americana MedKeeper per 98 milions de dòlars

La farmacèutica catalana Grifols ha comprat el 51% de la tecnològica nord-americana MedKeeper per 98 milions de dòlars, segons ha anunciat aquest divendres la companyia. L'operació s'ha fet a través d'una ampliació de capital, sense emetre deute. Amb aquesta adquisició Grifols busca empènyer el negoci de la seva divisió per a hospitals, especialment als Estats Units.

MedKeeper desenvolupa aplicacions informàtiques tant per a webs com per a dispositius mòbils per gestionar les farmàcies dels hospitals. Així doncs, ofereix solucions perquè els processos siguin més segurs i es compleixi la normativa. Després de la compra, Grifols comptarà amb una posició majoritària al consell d'administració de la nord-americana. A més, l'acord inclou l'opció de compra del 49% restant del capital de l'empresa en un termini de tres anys.

Aquesta 'start-up' va néixer el 2001 a Denver (Colorado) i ha creat diverses eines per automatitzar diversos processos del dia a dia dels hospitals, com ara un sistema per gestionar l'eficiència del personal durant la preparació dels medicaments.