Grifols guanya 319 milions, un 15% més, però perd ingressos

La multinacional d'hemoderivats Grifols va guanyar 319 milions d'euros en el primer semestre de l'any, xifra que representa un 14,8 % més que en el mateix període del 2017, malgrat que la companyia ha admès haver perdut ingressos en aquests sis mesos. En una comunicació a la CNMV, el regulador borsari espanyol, la companyia catalana ha assegurat que les seves vendes van sumar fins al juny 2.120,1 milions d'euros, un 3,3 % menys que en el primer semestre del 2017, perjudicada pels tipus de canvi, especialment per l'euro-dòlar.

A tipus constant, ha precisat Grifols, les seves vendes van créixer un 7,1 % en comparació al mateix període de l'any passat. Malgrat veure's penalitzada per les variacions de tipus de canvi, la desinversió en TiGenix, adquirida per la multinacional Takeda, ha permès a Grifols ingressar 70,1 milions d'euros, fet que ha tingut un impacte positiu en el compte de resultats de 32 milions. La multinacional també ha admès que la menor taxa fiscal als EUA ha contribuït a que el benefici augmentés aquest 14,8%.

Per divisions, Bioscience, que és la principal i es dedica a la fabricació i comercialització de medicaments derivats del plasma, va aportar 1.689,9 milions, un 4 % menys, encara que a canvi constant els ingressos van repuntar un 6,6 %, matisa Grifols. La segona divisió en mida, Diagnostic, que desenvolupa aparells, instrumentació i reactius, va generar 339,4 milions, un 7% menys (o un 2,2% més a tipus constant).

Per contra, la divisió Hospital, que va aportar 58,7 milions, va créixer un 16,1 % en ingressos, i l'anomenada Bio Supplies, que integra les vendes de productes biològics per a ús no terapèutic, va sumar uns ingressos de 40,1 milions, un 25,1 % més. El benefici abans d'interessos impostos i altres, l'Ebitda, també va caure, un 4,7%, fins als 614,2 milions, i el marge brut es va reduir 2,8 punts.

Amb tot, Grifols ha recordat que està fent un esforç inversor per incrementar i diversificar el seu accés al plasma. Actualment, la companyia compta amb un total de 225 centres, 190 als Estats Units i 35 a Europa, després de l'adquisició de la companyia alemanya Haema.