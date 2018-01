Grifols guanya 90 milions amb la reforma fiscal de Trump

Grifols, l'empresa biomèdica catalana, ha anunciat avui a la CNMV que preveu apuntar-se a càrrec de l'exercici 2017 un benefici extraordinari de 90 milions d'euros gràcies a la reforma fiscal impulsada per l'administració nord-americana de Donald Trump. El resultat és fruit d'una reducció del tipus aplicable de l'impost de societats als EUA del 35% al 21%. Aquest impacte és no recurrent, pel que no es repetirà en exercicis successius.

Segons ha comunicat al regulador, la nova tributació ha obligat la companyia, que cotitza al mercat continu espanyol i forma part de l'Íbex-35, a fer una nova estimació dels seus actius i passius per impostos diferits als Estats Units. Tanmateix ha fet el mateix recàlcul per la seva participada Aradigm. En conjunt, Grifols es podrà apuntar al 2017 90 milions d'euros de beneficis. En tot cas, ha assenyalat que l'efecte definitiu de la mesura es coneixerà als resultats que publicarà aquest mes de febrer.

Un grapat d'empreses espanyoles amb presència als Estats Units es beneficiaran de la mesura, la major retallada en l'impost de societats que ha viscut els Estats Units en la seva història. Iberdrola va anunciar que esperava un impacte positiu de 1.200 milions d'euros.