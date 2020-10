Grifols reclama poder pagar pel plasma a Europa

La junta general d’accionistes de Grifols, que tradicionalment se celebra a la seu de la companyia a Sant Cugat i que es converteix en un bany de masses per als seus directius, ha estat enguany plenament monopolitzada pel covid-19. La farmacèutica catalana especialitzada en derivats de la sang va celebrar la jornada per via telemàtica i ho va fer, a més, centrant-se en els efectes de la pandèmia en el seu dia a dia.

Víctor Grífols Roura, president de l’empresa familiar, va ser qui va llançar el clam: Europa no és autosuficient en plasma, perquè depèn dels Estats Units, i fins i tot la Xina ja està treballant per ser-ho. El patriarca de la companyia va ser clar: “Seguirem empenyent perquè Europa en sigui conscient d’una vegada, que es posi les piles i s’adoni de la importància que té el plasma per a ella mateixa”.

El seu fill i coconseller delegat, Víctor Grífols Deu, va expressar-se en la mateixa línia: “Molts dels nostres medicaments salven vides; si no tenim plasma, aquests medicaments no els podrem subministrar -va dir-. Estem gairebé, gairebé arribant a aquest punt com a indústria i estem molt, molt preocupats”, va reblar.

Sense dir-ho de manera textual, el que la multinacional catalana reclama és que a Europa s’estengui el model nord-americà, en el qual es remunera els donants de plasma “per compensar-los pel seu temps”, segons puntualitzaven fonts properes a la companyia.

L’empresa té punts de captació de plasma als Estats Units i també a Alemanya, país on es permet aquest model de remuneració del donant. El 2018, per una mostra d’uns 800 centímetres cúbics la companyia catalana abonava uns 35 dòlars (29 euros), i apuntava que el preu del litre de plasma (la seva matèria primera, i base del seu negoci) costa molt més que el que remunera als donants. “Fer plasma és la part més important dels nostres costos”, explicaven aleshores fonts de la companyia.

Durant el segon trimestre, Grifols va patir un dur cop pel confinament i va admetre públicament que l’emergència sanitària mundial tindrà en els seus comptes un impacte de 200 milions d’euros el 2020. L’impacte es deu al fet que durant el confinament els centres de donació de plasma de Grifols (sobretot als Estats Units, però també a Alemanya) han quedat pràcticament deserts, amb la qual cosa han augmentat els costos de la multinacional de la família Grífols per obtenir la seva matèria primera.

Amb tot, l’empresa, única catalana cotitzada a l’Íbex-35 que va mantenir a Catalunya la seva seu, va ratificar que tancarà l’any amb els mateixos nivells de proveïment de plasma que el 2019 per la millora dels últims mesos, i que el 2021 els augmentarà un 30%.

Tractament i tests

L’empresa catalana va explicar que, vacuna al marge, està present en dos grans reptes sanitaris que ha obert el covid-19: d’una banda el tractament i de l’altra el desenvolupament de tests ràpids, que van aconseguir “en només tres mesos”, segons va ressaltar el coconseller delegat. En aquest sentit, el responsable financer de Grifols, Alfredo Arroyo, va assegurar que les vendes de tests Covid ja estan impulsant la divisió de diagnòstic, i va ressaltar que Grifols ha destinat 3.150 milions a innovació en els últims cinc anys.

La junta va avalar els comptes del 2019 i va certificar que seguirà destinant el 40% dels seus beneficis a remunerar als seus accionistes, de manera que es destinaran 250 milions a dividends del 2019.