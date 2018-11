Grifols guanya 468 milions d'euros fins al setembre

La multinacional Grifols ha guanyat 468 milions d'euros entre els mesos de gener i setembre d'enguany, una xifra que suposa un increment del 8,5% respecte al mateix període de l'exercici anterior.

En un comunicat emès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), la farmacèutica catalana ha atribuït l'augment dels beneficis al "sòlid creixement" de Bioscience, la divisió que agrupa el seu negoci principal (la fabricació i comercialització de medicaments derivats del plasma). Tal com apunta el document, aquesta branca de negoci va aportar 2.596 milions d'euros a la facturació total de Grifols, xifrada en 3.264 milions d'euros (un 0,4% més que l'exercici anterior).

Fins al setembre, la farmacèutica ha destinat 163 milions d'euros a ampliar les seves instal·lacions productives i quasi 200 milions en investigació i desenvolupament. Un dels projectes amb més èxit dins aquesta línia d'actuació ha sigut la creació d' un nou tractament que permet alentir l'evolució de l'Alzheimer. L'empresa va anunciar aquesta nova teràpia la setmana passada, anunci que va provocar que les accions de la multinacional pugessin prop d'un 10%.

La notícia va posar fre a la davallada que Grifols havia patit a la borsa els dies anteriors, quan el banc suís UBS va alertar que un tractament per a diverses malalties del sistema immunològic que s'estava provant podria tenir un impacte important en les vendes d'immunoglobulina de la companyia.

El grup es fa fort a la UE

Per àrees geogràfiques, la firma catalana va aconseguir créixer a la Unió Europea un 13%, després que els ingressos pugessin fins als 571 milions dins els Vint-i-vuit. No obstant això, els Estats Units i el Canadà continuen sent la pota principal del negoci. Entre tots dos països van aportar 2.173 milions d'euros als ingressos d'aquest any, un 1,9% menys respecte a l'exercici anterior.