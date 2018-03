Groupalia ja té dues notificacions d’embargament de l’Ajuntament

Després d’acomiadar la plantilla i arribar als tribunals pels deutes amb empleats i proveïdors, la plataforma de cupons de descompte Groupalia encara no ha resolt tots els seus fronts oberts. Segons ha pogut saber l’ARA, la companyia ja acumula dues notificacions d’embargament de l’Institut Municipal d’Hisenda de l’Ajuntament de Barcelona. El consistori no ha publicat la quantitat que reclama a Groupalia, però confirma els avisos d’embargament, que es deuria a l’impagament d’impostos com ara l’IBI, l’impost de bens immobles. Groupalia forma part del grup Ofertix -en mans de l’empresari Antonio Alcántara-, que en els últims anys va comprar els diversos protagonistes del fenomen dels descomptes online: també controla Let’s Bonus, Offerum i Nice&Crazy.

Aquest no és l’únic procés obert amb les administracions públiques que té l’empresa. A Cantàbria, Groupalia també ha rebut diversos avisos del govern autonòmic, que urgeix inspeccionar l’empresa per queixes en matèria de consum. Aquesta és una de les comunitats en què Groupalia compta amb més afectats per impagaments als proveïdors. Es tracta sobretot de restaurants, hotels i spas que ara s’han mobilitzat a través de les xarxes socials per denunciar els deutes de milers d’euros de l’empresa. Alguns afectats per les mateixes reclamacions a un altre dels portals d’Ofertix (Let’s Bonus) ja s’han agrupat en una plataforma que prepara una demanda col·lectiva a través del despatx d’advocats valencià PrismaDos.

Deute amb els treballadors

Tot i els problemes que travessa, Groupalia encara no ha entrat en concurs de creditors, ja que -segons els extreballadors- Ofertix deriva el seu volum de feina als altres portals del grup. No obstant, les xarxes socials de les diferents plataformes fa setmanes que no s’actualitzen. De fet, el conflicte laboral amb la plantilla tampoc s’ha acabat. Segons fonts del comitè d’empresa, Groupalia encara els deu tres mesos de sou i la liquidació dels acomiadaments. Fa dues setmanes es va celebrar el judici contra l’empresa i ara esperen que el tribunal pronunciï la resolució. Alcántara no es va presentar al judici -tampoc havia assistit a les mediacions amb la plantilla-. El va representar el seu advocat.