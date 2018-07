Gruppit comprarà dues empreses del sector per arribar als 15 M€

El grup català especialitzat en viatges i oci per a solters Gruppit acaba de llançar un nou pla estratègic per impulsar el seu creixement fins al 2020. Entre els seus objectius, la companyia busca oportunitats per comprar almenys dues empreses del sector i preveu superar una facturació de 15 milions d’euros en els pròxims dos anys. A més, el grup també treballa per arribar a un acord estratègic amb una gran agència de viatges per ampliar la seva xarxa de distribució. El 2017 Gruppit va facturar 8 milions d’euros a través de la seva plataforma de reserves i espera arribar als 10 milions durant el 2018.

El model de l’empresa es basa en paquets organitzats en què els clients viatgen amb un coordinador, que s’encarrega de cohesionar el grup de solters i dinamitzar les activitats. “Fem economia col·laborativa des d’abans que se’n parlés, donant l’opció de compartir experiències a gent que viatja sola”, explica Rafa Serra, un dels fundadors de Gruppit. Actualment l’empresa té uns 650.000 usuaris registrats i unes 13.000 persones que participen en algun tipus d’activitat al mes. Només aquest any al voltant de 5.000 persones participaran en els seus viatges.

De fet, l’empresa va començar centrant-se en el segment dels aftworks i les excursions d’un dia, però actualment tres quartes parts del negoci provenen dels viatges organitzats. “No s’ha de tipificar com un viatge per lligar, sinó com un element per socialitzar”, insisteix Serra. El perfil mitjà dels viatgers de Gruppit té entre 40 i 55 anys i, de fet, Serra assegura que és un client recurrent.

L’empresari explica que el grup va sobreviure a la crisi perquè es va saber adaptar a l’onada digital. “El principal error del sector va ser mantenir una gran infraestructura física. Nosaltres vam aplicar un canvi estratègic”, apunta.

Expansió a l’horitzó

Per pilotar aquest creixement, Gruppit ha incorporat com a director general Víctor Barreira, fins ara al capdavant del complex exportiu Rafa Nadal Sports Centre a Mallorca. La companyia vol exportar el seu concepte amb una oficina a Milà i no descarta ampliar la seva presència a altres països del continent europeu. Gruppit té una plantilla d’uns 40 empleats, a més d’una vintenta de coordinadors de viatges i activitats.