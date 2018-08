Guerra entre operadores per aconseguir el wifi dels estudiants

Quan el nombre de línies mòbils ja supera el d’habitants i la penetració de la banda ampla se situa per sobre del 95%, el negoci de les operadores de telecomunicacions necessita noves estratègies. Aquesta última setmana el sector ha viscut una altra guerra d’ofertes, ara per un dels segments més atrets al low cost del mercat: els estudiants. Tant Orange com Vodafone han llançat paquets de fibra o ADSL amb telèfon fix per sota dels 35 euros al mes i que es poden suspendre durant els mesos d’estiu en què els universitaris no viuen al seu pis. En el cas d’Orange, a canvi d’abonar una quota de 6,05 euros al mes durant el temps que no es faci servir. La Fibra Yuser de Vodafone també suma una subscripció de sis mesos a HBO Espanya, però tindrà una permanència de dotze mesos.

L’ofensiva arriba després que MásMóvil s’hagi consolidat com la teleco que millor se’n surt a l’hora de “robar” clients a la competència. De fet, aquest estiu l’empresa que dirigeix Meinrad Spenger també ha millorat l’oferta de fibra i oferirà almenys 200 megues per segon (més velocitat que les promocions per a estudiants d’Orange i Vodafone) també per menys de 35 euros. La portabilitat de línies -és a dir, els clients que es donen de baixa d’una companyia per passar-se’n a una altra-és a nivells de rècord aquest any. Segons les últimes dades de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), al maig més de 600.000 línies van canviar de mans i el guany net més important va ser per a l’operador groc, que es va emportar 137.000 noves altes.

Un portaveu de Vodafone matisa que el low cost no és l’únic front obert per a l’operadora, però el cert és que últimament la companyia ha fet pressió a la banda de preus baixos a través del binomi de les marques Lowi i Yu. És el mateix que han fet les altres empreses de l’oligopoli de les comunicacions. Orange canalitza la seva oferta de baix cost a través d’Amena. Així mateix, Telefónica ha recuperat la marca O2 per atreure els clients que busquen els serveis mínims de fibra i mòbil a menys preu, després que l’experiment de Tuenti no acabés de funcionar.

Però per ara aquests moviments no han obtingut resultats. Només entre el maig del 2017 i el mateix mes d’aquest any, Vodafone ha perdut més de 206.000 línies mòbils, una xifra semblant al saldo negatiu d’Orange durant el mateix període. Per ara Movistar és l’única que resisteix a la sagnia de línies i l’últim any n’ha guanyat més de 370.000. I tot i així, MásMóvil ha esgarrapat a tots tres més d’un milió de línies mòbils.

Enfrontaments pel futbol

A banda de l’oferta de preus barats, els paquets convergents i sobretot l’oferta audiovisual continuen sent la taula de salvació perquè les telecos no frenin el seu creixement. Fonts del sector recorden que aquest pastís “és encara més gran” i asseguren que el mercat s’està tornant “massa agressiu”. Aquest estiu aquest enfrontament s’ha fet més evident amb els moviments entre operadores -i fins i tot empreses del sector tecnològic- per aconseguir els drets d’emissió del futbol. La setmana passada Vodafone va denunciar Telefónica a la CNMC per dues ofertes relacionades amb les retransmissions d’aquest esport i va demanar al regulador que n’aturi la comercialització.

Precisament, l’operador vermell és l’únic que ha renunciat a oferir la Champions, l’Europa League i el partit més destacat de La Liga, però en canvi ha llançat una ofensiva per acaparar el futbol als bars. Orange -que sí que ha comprat els drets del futbol aquesta temporada- va respondre dies després amb una oferta dirigida a la hostaleria per 60 euros menys.