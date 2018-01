Les comunitats -i no només Catalunya- s’han queixat sovint que l’Estat intenta recuperar o recentralitzar competències. Una cosa similar passa amb els organismes reguladors independents espanyols, que viuen una lluita contínua amb l’executiu de Mariano Rajoy per mantenir les seves funcions. Fins al punt que es viu “una guerra sense treva”, expliquen sense embuts fonts de Competència. El 2018 ha començat amb un enfrontament clar entre el govern espanyol i la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) per les ofertes de compra d’Abertis. En el cas de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), el xoc és més soterrat, però ve de lluny.

El detonant del creuament de declaracions i contradeclaracions -i fins i tot requeriments formals- entre la CNMV i el govern espanyol han sigut les opes (ofertes públiques d’adquisició) creuades que hi ha per controlar Abertis. El fons de l’assumpte és, com sempre, qui té el poder per autoritzar l’operació. En el cas de l’altre regulador, la CNMC, els enfrontaments abasten diversos mercats, sobretot els energètics (gas i electricitat), però també altres com els de transport ferroviari. Crida l’atenció que aquest últim organisme, únic regulador i supervisor dels mercats a part del de la borsa, el va crear el govern del PP fusionant les antigues comissions de telecomunicacions (CMT) i d’energia (CNE). I el PP va facilitar l’accés a la presidència de José María Marín Quemada, home pròxim a Luis de Guindos, ministre d’Economia. L’organisme deu ser molest, ja que el mateix PP, d’acord amb Ciutadans, vol desmembrar-lo en diferents organismes -separant la regulació i la supervisió- després que el conflicte entre govern i CNMC hagi sigut constant en aquest temps.

En el cas de la CNMV, Sebastián Albella, president de l’organisme, creu que els mercats i la seva supervisió depenen d’ell, i no del govern. Però hi ha un parell de ministres, el d’Energia, Turisme i Agenda Digital, Álvaro Nadal, i el de Foment, Íñigo de la Serna, que opinen que qui ha d’autoritzar les ofertes per Abertis és l’executiu espanyol, i no pas la CNMV.

De fet, l’organisme que presideix Albella va autoritzar l’opa de la italiana Atlantia per comprar Abertis. Albella manté que la CNMV és qui pot fer-ho, mentre que el govern creu que han de ser els ministeris de Nadal (perquè Abertis controla l’operador de satèl·lits Hispasat i la companyia de telecomunicacions Cellnex) i de De la Serna (perquè la compra d’Abertis afecta a autopistes que són concessió de l’estat espanyol).

Inicialment, Atlantia va ignorar el govern i no li va demanar autorització per llançar l’opa a Abertis, com sí que havia fet ACS, que també opta a comprar la concessionària. El govern es va empipar i va exigir a la CNMV que forcés Atlantia a demanar aquesta autorització.

Mentre la CNMV s’ho pensava, Atlantia va cedir i va demanar el permís al govern de Rajoy. Però aquesta setmana el president de la CNMV va voler deixar clar que és ell qui mana a la borsa i va dir-li a Atlantia que no necessitava demanar l’autorització al govern per seguir endavant amb l’opa. En concret, va dir-li a Atlantia que “compleix tots els requisits exigits”. Albella, dijous, va ser molt clar i no va dubtar a llançar un dard al govern espanyol: “Nosaltres hem de fer el que hem de fer sense deixar-nos interferir”.

El supervisor, amb aquesta decisió, es desentenia del requeriment del govern espanyol, que reclamava a la CNMV que revoqués l’autorització que inicialment havia donat a l’opa d’Atlantia. Això no va agradar gens al ministre Álvaro Nadal, que dimecres deia que el govern utilitzarà l’Advocacia de l’Estat per defensar les seves competències i estudiarà com respondre a la CNMV.

Aquest no és l’únic enfrontament entre govern espanyol i CNMV. L’executiu vol crear una autoritat independent de protecció a l’usuari de serveis financers. I Albella creu que aquest organisme prendrà competències que ara són seves.

Desavinences elèctriques

El ministre Nadal també és el principal protagonista de les desavinences del govern espanyol amb la CNMC. Competència li ha fet tocs d’atenció repetides vegades, i aquesta setmana mateix ha culpat el ministre d’encarir el rebut del gas. Però l’enfrontament més greu és sobre qui té les competències sobre els peatges en els mercats energètics. El conflicte ha arribat fins i tot a Brussel·les, perquè el tercer paquet energètic de la Comissió preveu que siguin les autoritats independents de cada estat les que fixin els peatges que es paguen, però Espanya és l’únic soci que manté la competència en mans del govern. “És l’únic estat en què el càlcul i la metodologia de repartiment dels peatges els fa l’executiu”, diuen a Competència. Un altre enfrontament són les tarifes de l’alta tensió. “Nadal té poc pressupost, i ha utilitzat això per pactar amb el PNB, és a dir, com a eina per fer política”, diuen fonts de la CNMC.

Competència també manté contenciosos amb el ministeri de Foment, per exemple en el mercat ferroviari. A l’organisme que presideix José María Marín Quemada creuen que el ministeri d’Íñigo de la Serna posa traves a la liberalització del sector, directament i a través de l’operadora Renfe.

I mentre les espases es mantenen enlaire, el ministre d’Economia, Luis de Guindos, prova de posar greix per lubricar les relacions entre el govern i els reguladors, intentant rebaixar unes tensions que cada vegada van a pitjor.