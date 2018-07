Guia bàsica per entendre l’oferta làctica al mercat

La indústria lletera catalana continua focalitzada en la producció de llet uperitzada o UHT, més coneguda com a llet envasada. Tot i ser la més venuda, també al conjunt de l’estat espanyol i a la resta d’Europa, el mercat ofereix altres tipus de llet d’origen boví. Laura Soler, experta en seguretat alimentària i professora del departament de salut a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) explica a l’ARA les propietats de cada tipus de llet i quin camí recorren per arribar al consumidor.

1. Crua

És la modalitat de llet més “pura”, ja que després de munyir-la es refrigera directament a una temperatura d’entre un i quatre graus. Però també és la més temuda pel gruix dels consumidors. Ara bé, Soler explica que si es bull abans de prendre-la s’elimina qualsevol patogen que pugui tenir. De fet, el nou decret del govern català estableix que les explotacions que vulguin comercialitzar-la hauran d’acompanyar l’envàs d’un document que expliqui el procediment que cal seguir per evitar intoxicacions. Com que no se sotmet a cap procés d’esterilització s’ha de beure en un termini de 72 hores i mantenir-la sempre refrigerada.

2. Pasteuritzada o fresca

La llet pasteuritzada es troba als establiments sota la denominació comercial de llet fresca. A diferència de la crua, un cop munyida el ramader l’escalfa a una temperatura d’uns 72 graus durant 15 segons i, posteriorment, la refreda a quatre graus. Aquest procés permet eliminar els patògens que puguin derivar-se del procés d’extracció. Tot i això, continua sent un producte fràgil i cal conservar-la a la nevera, a més de consumir-la en un màxim de 15 dies. Aquest tipus de llet és el més venut al Regne Unit i, els últims anys, ha experimentat un gran auge a Catalunya.

3. Uperitzada o UHT

La llet uperitzada o UHT, més coneguda com a llet envasada, és la més consumida a Catalunya. Després de munyir l’animal, durant cinc segons s’injecta a la llet vapor a una temperatura extrema de 150 graus positius. Com en el cas de la llet pasteuritzada, després cal refredar-la a quatre graus. Són precisament els canvis dràstics de temperatura els que provoquen que el procés d’esterilització sigui total, fet que permet conservar-la fora de la nevera fins a sis mesos abans d’obrir-la.