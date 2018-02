L'Eurocambra avala al nomenament de Guindos com a vicepresident del BCE

Luis de Guindos ja té l'aval del Parlament Europeu per convertir-se en vicepresident del Banc Central Europeu. La comissió d'Afers Econòmics ha votat aquest dimarts a favor de l'informe que el considera "apte" per ser el número dos de Mario Draghi.

El ple de l'Eurocambra votarà el text al març, però difícilment hi haurà canvis, ja que el Partit Popular Europeu (PPE) -el majoritari- i el Liberal (ALDE) han donat suport a la candidatura. Els Socialistes, segon grup del Parlament, s'hi han abstingut, i l'Esquerra Unitària hi ha votat en contra.

Tot i això, el Parlament Europeu vol tenir més poder en els nomenaments dels càrrecs del BCE i ha reclamat al Consell (format pels governs dels 28) que canviï el procediment per tenir en compte el vot de l'Eurocambra, atès que ara no és vinculant. És més, amenaça de canviar el vot a la sessió plenària per rebutjar la candidatura de Luis de Guindos si els governs no atenen la seva reivindicació.

El BCE es pronunciarà la setmana que ve

Guindos va comparèixer ahir a la comissió econòmica per sotmetre's a les preguntes dels eurodiputats i avui els eurodiputats l'han considerat vàlid per ocupar el càrrec. L'avaluació de l'Eurocambra només és consultiva. Tampoc és vinculant la del Banc Central Europeu, que emetrà la seva opinió sobre Luis de Guindos el 8 de març.

Perquè el ministre d'Economia espanyol -pendent de dimitir en els pròxims dies- pugui prendre possessió del càrrec, encara cal que els líders europeus li donin el seu vistiplau a la cimera del 22 i 23 de març. Luis de Guindos substituirà l'1 de juliol el portuguès Vítor Constancio.