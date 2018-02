Guindos, nou vicepresident del BCE

El ministre d'Economia espanyol, Luis de Guindos, serà el nou vicepresident del Banc Central Europeu (BCE). Els titulars de Finances dels països de l'euro (Eurogrup) havien de celebrar la votació aquest dilluns a la tarda, però l'únic rival de Guindos, el governador del banc irlandès, Philip Lane, s'ha retirat a última hora i deixa via lliure al ministre de Mariano Rajoy.

Guindos encara necessita que almenys 14 dels 19 socis de l'Eurogrup donin suport a la seva candidatura, però s'espera que l'espanyol no tingui cap problema per aconseguir els suports necessaris després de la retirada de Lane.

"Confirmo que no seguirem endavant amb la nostra candidatura. Creiem que és molt important, atesa la rellevància del càrrec, que la decisió es prengui per consens", ha explicat el ministre de Finances d'Irlanda, Paschal Donohoe, abans de l'inici de la reunió.

Els líders europeus han de validar el nomenament

Si no hi ha sorpreses, el ministre espanyol serà proposat aquesta tarda per l'Eurogrup com a vicepresident del BCE i demà ratificat en el càrrec pels ministres de Finances de tota la UE. Encara caldrà que a finals de març, els líders europeus ratifiquin formalment el nomenament. Guindos substituirà l'1 de juny el portuguès Vítor Constancio.

Espanya recupera un càrrec en el màxim òrgan de decisió del BCE des que va perdre la cadira el 2012, en plena crisi econòmica. Madrid espera que amb aquest nomenament comenci a tenir més pes en els òrgans de decisió de la UE.

Guindos, que havia optat a la presidència de l'Eurogrup sens èxit, cobrarà un salari base brut de 334.000 euros anuals com a vicepresident del BCE, amb seu a Frankfurt (Alemanya). Al salari base se li han de sumar complements per representació i de residència. També d'educació i fills en el cas que es mudi a la ciutat alemanya amb la seva família.

El vicepresident del BCE és el segon càrrec més ben remunerat de l'entitat monetària europea. El president, càrrec ocupat actualment per l'italià Mario Drgahi, té un salari base brut de 389.760 euros anuals.