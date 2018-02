Guindos es defensa de les crítiques: "No soc polític. Soc un economista que ha treballat en política"

El ministre d'Economia espanyol i futur vicepresident del Banc Central Europeu (BCE), Luis de Guindos, ha celebrat aquest dimarts la seva última roda de premsa a Brusssel·les com a titular d'Economia per explicar els resultats de la reunió de l'Ecofin, però pràcticament tota la roda de premsa ha girat al voltant del seu nou càrrec com a número dos de Mario Draghi. Guindos ha volgut deixar clara la seva independència i s'ha distanciat de la línia dura que ha marcat Alemanya en els últims anys en política econòmica i monetària.

Guindos s'ha defensat de les crítiques que apunten que el seu nomenament posa en perill la independència del BCE, atès que la majoria de membres de la cúpula directiva són banquers i no polítics. "No soc un polític. Soc un economista que ha treballat a la política", ha assegurat el ministre.

El proper vicepresident del BCE no milita al PP però hi està estretament vinculat des de fa anys. Va ocupar diferents càrrecs durant els dos governs de José María Aznar i ha estat titular d'Economia des del 2011, quan Mariano Rajoy va accedir a la presidència del govern espanyol. Guindos, a més a més, passarà directament d'un govern europeu a la cúpula del BCE, un fet inèdit en la història de la institució monetària.

Discrepàncies amb Schauble

Davant el dubte de quina posició prendrà com a número dos del BCE, l'espanyol s'ha definit com a polític "pragmàtic" i ha marcat distàncies amb Alemanya per deixar clar que ell no era el candidat de Berlín. Guindos ha defensat la política fiscal de Draghi i la seva prudència a l'hora de retirar estímuls. "La normalització ha d'anar acompanyada de la recuperació econòmica", ha assegurat.

Guindos ha negat defensar la línia dura de la principal economia de l'euro. El govern d'Angela Merkel –i especialment l'exministre de Finances, Wolfgang Schauble– sempre ha estat molt crític amb els estímuls monetaris impulsats per l'actual president del BCE per fer front a la baixa inflació i s'ha mostrat inflexible amb Grècia durant la crisi econòmica. "He tingut una bona relació amb Schauble, però no sempre hem estat d'acord", ha subratllat Guindos.

Dimissió immediata

El ministre ha reiterat que presentarà la seva dimissió "en els propers dies" i no d'aquí un mes, com va insinuar ahir Mariano Rajoy. Està previst que Guindos comparegui dilluns davant el Parlament Europeu, institució que ha de donar la seva opinió sobre el nomenament de l'espanyol. Ho podria fer ja com a exministre. "Encara he de parlar amb Rajoy", ha subratllat. L'encara ministre ha assegurat que no coneix el nom del seu successor.