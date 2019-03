Guindos revela la preocupació de la UE i l'FMI per Espanya el 2012: "Ningú es creia les xifres dels bancs"

L'exministre d'Economia del govern de Mariano Rajoy Luis de Guindos ha revelat aquest dimarts la gran preocupació que generava la situació de la banca espanyola el 2012 –any en què el govern espanyol va acabar demanant el rescat bancari a la Unió Europea– entre els organismes internacionals, com la Comissió Europea i el Fons Monetari Internacional (FMI). L'aleshores ministre va estar en contacte permanent amb els diferents organismes, especialment inquiets per la situació de Bankia, que posteriorment va ser rescatada. Es considerava Espanya, segons ha declarat Guindos, el principal risc per a l'economia mundial: "Era una situació d'enorme alarma", ha dit.

Guindos, que ha declarat per videoconferència davant l'Audiència Nacional al judici per la sortida a borsa de Bankia, ha assegurat que la situació de l'economia espanyola era "crítica" i els organismes estaven inquiets davant el risc de contagi. "Es considerava que si Espanya tenia un problema i havia de ser rescatada, això provocaria un contagi a altres països", ha assegurat. Els organismes internacionals temien que Espanya necessités un rescat total i no només del sector bancari, segons el relat de l'exministre.

Luis de Guindos, actual vicepresident del Banc Central Europeu (BCE), ha explicat que el 2012 va rebre diverses trucades de l'FMI alertat per la situació de l'economia espanyola i que l'aleshores president del Consell Europeu, Herman van Rompuy, va trucar Rajoy a per demanar-li que nomenés un auditor independent per avaluar l'estat real de la situació dels bancs. "Ningú es creia les xifres", ha afirmat Guindos. "Hi havia una clara manca de confiança" en el sistema bancari espanyol, ha declarat.

Bankia, el cas més problemàtic

L'FMI va arribar a enviar una missió a Espanya per analitzar la situació del sector bancari i especialment de Bankia, "l'entitat gran que podia tenir un efecte negatiu més important i contaminar el sector bancari". Guindos ha subratllat que el de Bankia, que ja havia sortit a borsa, "era el cas més problemàtic", perquè tenia una gran exposició al sector immobiliari.

Durant la seva declaració al judici, Luis de Guindos ha negat que demanés la dimissió del president de Bankia, ara principal acusat per les suposades irregularitats en la sortida a borsa de l'entitat, durant una reunió amb els principals president de bancs espanyols el 2012. Guindos contradiu Rato, que va declarar que el ministre d'Economia havia demanat el seu cap en aquella reunió amb els banquers.