Guindos parla d'una "desacceleració profunda" de l'economia catalana pel Procés

El ministre d'Economia, Indústria i Competitivitat, Luis de Guindos, ha afirmat aquest dimarts que Espanya registrarà un creixement "per sobre del 3,1%" aquest any, amb les exportacions com a "principal motor" de l'economia i malgrat la "desacceleració profunda" de l'economia catalana en el quart trimestre per l'impacte del procés sobiranista.

En declaracions als mitjans a Alacant després d'oferir la conferència inaugural del XVI Congrés Directius CEDE (Confederació Espanyola de Directius i Executius), Guindos ha assenyalat que es constata una "desacceleració profunda" a Catalunya en el quart trimestre, tot i que "no està afectant encara el conjunt d'Espanya, i per això el creixement de l'economia del país se situarà per sobre del 3,1%".

El govern espanyol va elevar en una dècima, del 3% al 3,1%, la seva previsió de creixement per a aquest any en el pla pressupostari remès a Brussel·les a mitjans d'octubre, mentre que va rebaixar en tres dècimes, del 2,6% al 2,3%, la seva estimació d'avanç del PIB el 2018 en calcular un impacte de 5.000 milions d'euros per la incertesa derivada de la situació a Catalunya.

Guindos ha explicat que algunes dades "molt conjunturals" sobre l'economia espanyola del tercer trimestre reflecteixen que el sector serveis i el manufacturer "s'estaven accelerant", i ara se sumen bones dades sobre l'evolució industrial i de serveis publicats aquest dimarts, i altres "boníssimes" dades sobre exportació.

En aquest sentit, ha destacat que l'exportació espanyola creix pràcticament el triple que el comerç internacional i que "està sent el principal motor de l'economia nacional i també de la catalana".

Per contra, ha indicat que a Catalunya es constaten dades de consum i inversió que posen de manifest que en quart trimestre "el creixement diferencial positiu s'està convertint en creixement per sota de l'economia espanyola", després d'haver crescut fins a finals del tercer trimestre i durant els últims tres exercicis per sobre de la mitjana espanyola.

Segons Guindos, Catalunya havia aprofitat els guanys de competitivitat i les millores de la situació del sector financer de l'economia espanyola per créixer per sobre de la mitjana espanyola, però en el quart trimestre s'ha produït una "desacceleració profunda".

El ministre considera una "mala notícia" que Barcelona s'hagi quedat sense l'Agència Europea de Medicaments (EMA, per les sigles en anglès), malgrat que era la "millor candidata" i la "més ben valorada" pels treballadors de l'organisme i per la Comissió Europea, i ha relacionat aquesta decisió amb el Procés.