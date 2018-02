Guindos, el ministre ambiciós que apunta al BCE

El somni europeu de Luis de Guindos és a tocar, i està convençut que el 23 de març, data en què el Consell Europeu anunciarà el nom del nou vicepresident del Banc Central Europeu (BCE), recollirà les maletes del ministeri d’Economia i marxarà cap a Frankfurt. “Dimitiré immediatament”, va assegurar ahir l’encara ministre en la roda de premsa en què va oficialitzar la seva candidatura, sense amagar el seu desig de fer el salt fora d’Espanya. En la cursa per ser el número 2 de Mario Draghi s’hi trobarà l’actual governador del Banc d’Irlanda, Philip Lane.

Guindos no preveu cap altre escenari que no sigui guanyar aquesta plaça i ahir, com si ja s’acomiadés, va agrair la “confiança” a Mariano Rajoy per aquests sis anys a la Moncloa. Si es consuma la seva elecció, li hauran servit com el trampolí necessari per fer-se un lloc en les institucions europees. Independent tot i que sempre vinculat a governs del PP, la seva figura es va anar revaloritzant al ministeri d’Economia de la mà de Rodrigo Rato en el primer govern de José María Aznar, fins a arribar a la secretaria d’estat d’Economia. Durant els mandats socialistes es va dedicar al sector privat, on destaca la seva etapa com a president executiu de Lehman Brothers a Espanya i Portugal entre el 2006 i el 2008, precisament en el moment en què la companyia va fer estralls i va originar la greu crisi financera. El 2012, la seva arribada al ministeri amb Rajoy comportava el gran repte de gestionar la davallada econòmica europea, amb una petició de 60.000 milions a Europa per al rescat bancari. Ahir Guindos es congratulava d’haver evitat el “rescat complet” a què es veia abocada Espanya, tot i que en les seves tenses relacions amb altres companys d’executiu -com el titular d’Hisenda, Cristóbal Montoro- s’ha especulat que Guindos era partidari de la intervenció total.

L’ambició del ministre, de qui es diu que preferia abraçar tota l’àrea econòmica i d’hisenda de l’executiu, ha sigut evident els últims anys. El 2015 va perdre la candidatura a presidir l’Eurogrup i l’any passat va renunciar a tornar-ho a intentar amb el punt de mira posat en el BCE.

Pros i contres del seu perfil

La Moncloa considera que a Espanya li toca recuperar la cadira al comitè executiu del BCE que va perdre el 2012, i fa temps que va engegar la maquinària diplomàtica. La cancellera alemanya, Angela Merkel, vol que Jens Weidmann, president del Bundesbank, sigui el substitut de Draghi quan acabi el seu mandat a finals del 2019, i podria donar suport a Guindos a canvi que Rajoy voti per Weidmann.

El ministre espanyol compta amb suports polítics determinants, però també té factors importants en contra. El principal és no tenir un perfil tècnic. Al BCE, organisme que fa gala de la seva independència dels poders polítics, no agrada que a la seva cúpula hi hagi exministres. La majoria dels seus membres són antics governadors de bancs centrals. De fet, Lane, el principal rival, compta amb més simpaties dins del BCE.

L’altre factor és el de l’equilibri de gènere. El comitè executiu de l’Eurobanc està format per sis membres i només un d’ells és una dona. El Parlament Europeu, que ha de donar el seu aval als nomenaments de la cúpula, ha demanat que el pròxim vicepresident sigui una dona. L’opinió de l’Eurocambra, però, no és vinculant. Tampoc la del BCE. Qui decideix són els governs, i aquesta és la força de Guindos. Que no tingui el perfil ni experiència en bancs centrals o que sigui un home és rellevant de cara a l’opinió pública, però al final pot tenir un pes relatiu en la seva elecció. “No s’expliquen els suports [polítics] en públic, però s’hi compta”, subratllava ahir confiat el ministre, que va detallar que és necessari el suport de catorze països o del 65% de la població.

Els socis de l’euro escolliran el nou vicepresident de l’entitat monetària en la reunió que celebraran a Brussel·les el 19 de febrer, i després els líders europeus ratificaran l’elecció a la cimera dels dies 22 i 23 de març.