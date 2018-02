Guindos sabrà avui si és vicepresident del Banc Central Europeu

L’Eurogrup, la reunió periòdica entre els ministres d’Economia i Finances de l’eurozona, es troba avui per decidir, entre altres qüestions, qui serà el pròxim vicepresident del Banc Central Europeu, un càrrec que es disputen el ministre d’Economia espanyol, Luis de Guindos, i el governador del Banc d’Irlanda, Philip Lane.

En principi, Luis de Guindos parteix com a favorit perquè sembla que Espanya té el càrrec pactat amb la resta de països. El govern de Mariano Rajoy argumenta que és l’únic dels quatre principals països de l’eurozona sense presència en el consell executiu del BCE.

L’irlandès Philip Lane, però, planteja que Irlanda és l’únic país d’entre els que van fundar l’euro que no ha ocupat mai cap cadira en el consell executiu del Banc Central.

De fet, la setmana passada tots dos candidats van sotmetre’s a l’examen del Parlament Europeu i Lane va ser assenyalat com el candidat preferit dels eurodiputats. “La majoria de grups van considerar que l’actuació del governador Lane va ser més convincent. Alguns grups van expressar les seves reserves sobre el nomenament del senyor Guindos”, va explicar el Parlament en un comunicat posterior.

En contra del candidat espanyol juga el fet que provingui directament d’ocupar la cadira de ministre d’Economia, circumstància que alguns consideren que pot qüestionar la independència del Banc Central. El rival irlandès, en canvi, és un banquer central. L’Eurocambra també ha insistit molt que la persona que entri al consell del BCE hauria de ser una dona, ja que ara només n’hi ha una en un consell integrat per sis persones.

De tota manera, les opinions del Parlament Europeu tenen una importància nul·la, més enllà de la càrrega simbòlica que se’ls vulgui donar, perquè el fet és que el càrrec el pactaran els països sense tenir en compte les valoracions de l’Eurocambra.

Els suports del ministre

Hi ha països amb governs socialdemòcrates, com Portugal, Eslovàquia i Malta, que han avançat que donaran suport a Guindos. I, tot i que es desconeix quina és la posició de França, fonts diplomàtiques d’aquest país recorden que el seu govern sempre ha dit que Guindos “té experiència” per a aquesta posició, segons Europa Press. I també s’especula que Alemanya donarà suport al ministre espanyol a canvi que l’Estat doni suport a Jens Weidmann, actual president del Bundesbank, com a successor de Mario Draghi l’any vinent.

Els responsables econòmics dels països de l’euro iniciaran la seva trobada a les tres de la tarda, però abans de debatre quin és el successor de Vítor Constâncio com a vicepresident del BCE abordaran qüestions relacionades amb els rescats i la supervisió de Grècia i Irlanda.